Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...

SP Kayseri teşkilatı, müzikli anons yapılmaması kararı aldı

KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı’nda stant kurarak, seçim çalışması yapan Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, vatandaşlara rahatsızlık vermemek için müzikli anons yapılmaması yönünde karar aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl...

SP Kayseri teşkilatı, müzikli anons yapılmaması kararı aldı
KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı’nda stant kurarak, seçim çalışması yapan Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, vatandaşlara rahatsızlık vermemek için müzikli anons yapılmaması yönünde karar aldıklarını duyurdu.
Saadet Partisi Kayseri İl teşkilatı Cumhuriyet Meydanı’nda kurduğu seçim standı ile çalışmalarını sürdürüyor. Standı ziyarete gelen vatandaşlara milletvekili adaylarını tanıtan ve aynı zamanda partilerinin projeleri hakkında bilgi veren il yönetimi, seçim çalışmaları sırasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için müzik çalınmaması yönünde de karar aldı. Standın hemen yanına asılan, “Saadet Partisi İl Başkanlığı, sayın hemşehrilerimiz sizlere rahatsızlık vermemek için bu bölgede müzikli anons yapmıyoruz” yazılı afiş dikkat çekti. Seçim çalışmalarını sürdüren ve meydandaki standı ziyaret eden Saadet Partisi 1'inci sıra milletvekili adayı Mahmut Arıkan da, “İl teşkilatımıza nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325