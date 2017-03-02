SP Genel Başkanı Karamollaoğlu Van'da referandumu değerlendirdi

Murat ÇAĞLAR/VAN, () - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Van'da düzenlenen Necmettin Erbakan'ı anma programında konuştu. Karamollaoğlu, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili olarak, "Hiç kimse bu ülkede 10 yıldan fazla iktidarda kalmadı. Bu süreye rağmen Türkiye'de terör artı, işsizlik arttı, etrafımız ateş çemberine döndü" dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi tarafından 27 Şubat 2011 yılında vefat eden eski Başbakan ve SP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Van Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki programa, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP İl Başkanı Özay İlhan, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ve partililer katıldı. Programda Erbakan için Kur-an'ı Kerim okutuldu.

Necmettin Erbakan'ın bu ülkeye gelen sayılı insanlardan biri olduğunu söyleyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Meclise ilk kez 1974 yılında girdik. O zaman bize gerici, yobaz diyenler oldu. Bunlar iş bilmez diyenler oldu. Biz bir hamleyle ağır sanayiyi başlattık. Ve Ecevit bizim için, 'Bunları yanlış tanıdık' dedi. Bunlar iş yapan insanlar dedi. Ve bizimle birlikte imam hatipler haç yolları açıldı. Allah Necmettin Hocamdan razı olsun" dedi.

Başkanlık sisteminin Türkiye için erken olduğunu belirten Karamollaoğlu "Hiç kimse bu ülkede 10 yıldan fazla iktidarda kalmadı. Bu süreye rağmen Türkiye'de terör artı, işsizlik arttı, etrafımız ateş çemberine döndü. İktidara şimdi diyorum, 14 yılda bunlar çözülmüyorsa oturun cevap arayın. Ama yok, hiç birşey yaptıkları yok. Bizim kimseye düşmanlığımız yok, iyi şeyler yapın destekciniz olalım. Şimdi de başkanlık sorununu çıkardılar, 'evet' mi 'hayır' mı?. 'Evet' çıksa ne yazar, 'hayır' çıksa ne yazar. Bugün cumhurbaşkanının isteyip de yapamadığı bir şey var mı? Meclisten her şey çıkıyor. Biz de bur da diyoruz ki; bu sistemde ileriye dönük bir şey yok. Yarın birisi çıkıp bu sistemi istismar etmesin. Erkler ayrılığı dediğimiz güçler, birbirinin etkisinde kalmasın. Yargıya müdahale edilmesin. Erbakan da başkanlığa karşı değildi biz de. O zaman da Erbakan da dedi, şimdi de biz diyoruz, önce problemlerimizi çözelim. Sonra oturalım daha istikrarlı nasıl olunur onu konuşalım" diye konuştu.

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