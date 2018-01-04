SP Genel Başkanı Karamollaoğlu CHP genel merkezine geldi (1) 

ANKARA, () - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP genel merkezine geldi. Karamollaoğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan karşıladı.
FOTOĞRAFLI
ANKARA, () - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP genel merkezine geldi. Karamollaoğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan karşıladı. FOTOĞRAFLI
04 Ocak 2018 Perşembe 12:25
ANKARA, () - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP genel merkezine geldi. Karamollaoğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan karşıladı.
FOTOĞRAFLI
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