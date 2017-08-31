SP Genel Başkanı Karamollaoğlu Bayram mesajında: Herkesin barış ve huzur içinde yaşadığı adil bir dünya kurmak mümkün

"ARAKAN, YEMEN, LİBYA BAŞIMIZI NEREYE ÇEVİRSEK KESİF BİR DUMAN GÖRÜYOR, KULAĞIMIZI NEREYE KABARTSAK ACI BİR FERYAT DUYUYORUZ"

ANKARA () - SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kurban Bayramı, mesajında, "Bizi biz yapan ortak değerlerimize sarıldıkça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Herkesin barış ve huzur içinde yaşadığı adil bir dünya kurmak mümkün. Bunun için yapılması gereken parçalanmak değil, birlik olmaktır. Bundan daha acı olanı bu feryatlara karşı gözlerin kör, kulakların sağır kesilmesidir. Arakan, Yemen, Libya… Başımızı nereye çevirsek kesif bir duman görüyor, kulağımızı nereye kabartsak acı bir feryat duyuyoruz" dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden Kurban Bayramı'na ilişkin paylaştığı mesaj şu şekilde: "Milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, acı feryatların yerini sevinç çığlıklarının aldığı bir bayram diliyorum. Bayramlar manevi değerlerin güçlendirilmesi ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi için birer fırsattır. Bizi biz yapan ortak değerlerimize sarıldıkça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Herkesin barış ve huzur içinde yaşadığı adil bir dünya kurmak mümkün. Bunun için yapılması gereken parçalanmak değil, birlik olmaktır. Bundan daha acı olanı bu feryatlara karşı gözlerin kör, kulakların sağır kesilmesidir. Arakan, Yemen, Libya… Başımızı nereye çevirsek kesif bir duman görüyor, kulağımızı nereye kabartsak acı bir feryat duyuyoruz."



