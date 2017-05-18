SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: ABD Gülen'i teslim etmez

Ramazan ÇELİK/ HATAY, () - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i iade etmeyeceğini savunarak, "Benim kanaatim, kendi iç çekişmelerinde bir alet kullanılmayacaksa Fethullah Gülen'i Türkiye'ye teslim etmesi mümkün değil. Çünkü 15 Temmuz kalkışmasının arkasında sadece FETÖ yok, ABD'nin kendisi de var" dedi.

Hatay'da basın mensuplarına yönelik bir otelde düzenlenen etkinliğe katılan Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yorumunda şöyle konuştu:

"Ben ABD'nin Ortadoğu'da temel oyun kurucu olarak hedeflerinden vazgeçeceği kanaatinde değilim. Eğer öyle bir niyeti olsaydı bu savaşın bu noktaya gelmesine de mani olurdu. Türkiye, ABD'nin dönemin Başkanı Obama'nın benim anladığım kadarıyla bir ifadesini yanlış anladı. Obama o zaman, 'Esed yürüyen bir cesettir' gibi bir ifade kullandı. Bu Esed'in sonunun geldiği kanaatini doğurdu hükümette, bunun üzerine, 'Esed orada oturamaz' dediler. Aradan bu kadar zaman geçti ama Esed hala oturuyor. Hiç unutmayalım bu bölge yeniden dizayn edilmek isteniyor."

15 TEMMUZ'UN ARDINDA SADECE FETÖ YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesini ABD Başkanı Trump'tan istemesinin bir anlamı olmadığını, ABD'nin Gülen'i iade etmeyeceğini savunan Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"Benim kanaatim, kendi iç çekişmelerinde bir alet kullanılmayacaksa Fethullah Gülen'i Türkiye'ye teslim etmesi mümkün değil. Çünkü 15 Temmuz kalkışmasının arkasında sadece FETÖ yok, ABD'nin kendisi de var. Eğer Gülen buraya gelirse bildiklerini ister istemez buraya aktarmak zorunda kalacaktır, aktarmasa bile aktarma ihtimalinin düşüncesiyle, kendisini deşifre edecek birisini Türkiye'ye göndermez."

KUVVETLER AYRILIĞI GERÇEKLEŞMELİ

Referandumda neden, 'hayır' dediklerine de değinen Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben kamplaşmayı doğru bulmuyorum, biz ne hayırcıyız, ne de evetçi. Referandumda hayır dememizin nedeni çok açıktır, kuvvetler ayrılığı gerçekleşmediği takdirde başkanlık sistemi dikta rejimine eğilir, o tarafa doğru meyleder. Çünkü çok geniş yetkilerle donatılmış denetilmesi zor bir başkanlık oluşturuyorsunuz. Meclisin denetimi kesinlikle, herhangi bir şüpheye maruz bırakmayacak şekilde olmalı, aynı zamanda adalet mekanizması da hükümetin, başkanın veya bir grubun elinde bulunmamalı. Bugün görüyoruz ki ülkede en çok yara alan müessese adalet sistemidir. Adalet mülkün temelidir, adalet olmayan bir yerde huzur, barış olmaz, kalkınmada olmaz, onun için biz böyle bir kamplaşmanın içinde hiçbir zaman olmayız."

Karamollaoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra İHH ve Katarlı bir yardım kuruluşunun ortaklığıyla yapılan Yetim Köyü açılışına katılmak üzere Reyhanlı İlçesi'ne geçti.

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