Sözümüz Var Hareketi'den önemli siyasi isimlere davet

Av. Özcan Pehlivanoğlu'nun önderliğindeki Sözümüz Var Hareketi Partı kurma çalışmalarını yürütürken, Kamuoyuna dikkat çeken bir duyuruda bulundu. Türk Siyasetinde önemli isimleri harekete destek vermeye çağırdı. Yıllarca MHP çatısı altında siyaset yapan Özcan Pehlivanoğlu, son olarak İYİ Parti' de yer almıştı.

Özcan Peplivanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Sözümüz Var Hareketi'nin Kamuoyuna yaptığı açıklama şöyle:

"TÜRK KAMUOYUNA AÇIK DAVET: GELİN, BİRLİKTE YAPALIM

Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, siyasette yeni arayışları kaçınılmaz kılmıştır.

Gerek iktidarın gerekse muhalefetin yarattığı güvensizlik, Türk milletini yeni yol arayışlarına yöneltmiş bulunmaktadır.

Nitekim hemen her gün yazılı veya görsel medyaya bu kapsamda haberler düşmekte, değişik duyum ve gelişmeler kamuoyuna yansımaktadır.

Unutulmamalıdır ki, Türk milleti Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana en zor ve en sıkıntılı günlerini yaşamaktadır.

Zor günlerin atlatılıp, Ülkenin ve Türk milletinin sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kalkması ve sağlıklı bir şekilde yoluna devam edebilmesi için, hiç olmadığı kadar, milliyet ve yurtseverlerin göstereceği birlik ve beraberliğe ihtiyaç vardır.

Milletimizin özlemi budur. Gerçeği görmek zorundayız ve Türk milleti de bizden bunu bekliyor.

Önümüzdeki süreç şahsi beklentilerin ve egoların tatmin edildiği değil, sadece Türk milletine hizmetin gerçekleştirileceği bir süreç olmak zorundadır.

Bu sebeple milliyet ve yurtseverlerin ellerini taşın altına hiç bir beklenti olmaksızın koymaları zamanıdır.

Kamuoyunda milli kişilikleri ile tanınmış çok değerli insanlarımızı; başta Yusuf Halaçoğlu, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, Sinan Ogan, Özcan Yeniçeri, Ufuk Söylemez, Osman Pamukoğlu, Sadettin Tantan olmak üzere bir araya gelmeye ve siyaset üreterek Türk milletinin geleceğine olumlu etkiler yapmaya davet ediyoruz. Hareket olarak biz, her türlü gereğini yapmaya hazırız.

Bunu açıkça Türk kamuoyuna ilân ederek tarihî bir sorumluluğu yerine getirdiğimizi düşünmekteyiz.

Hepimizin benzer düşünce ve kararlılıkta olduğunu görüyor, ilerideki günlerin Türk milleti için umuda dönüşmesini diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sözümüz Var Hareketi İcra Kurulu"