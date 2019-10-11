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Sözcü Aksoy'dan BM yetkilisinin açıklamasına tepki
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis'in, Suriye'nin kuzeydoğusunda tesis edilecek güvenli bölge ile Srebrenitsa...
POLİTİKA 11.10.2019, 16:18
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis'in, Suriye'nin kuzeydoğusunda tesis edilecek güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınıyoruz ve külliyen reddediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM OCHA Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis'in Suriye'nin kuzeydoğusunda tesis edilecek, 'Güvenli Bölge' konusunda yaptığı açıklamaya ilişkin, soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
"Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis’in Suriye’nin kuzeydoğusunda tesis edilecek güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınıyoruz ve külliyen reddediyoruz. 4 milyona yakın Suriyeli’yi barındıran ve Suriye’de milyonlarca kişiye insani yardım sağlayan ülkemizin Suriye halkına yardımlarını en iyi bilmesi gereken bölgesel koordinatörün haddini aşarak yaptığı bu sorumsuz açıklamaya karşı tepkimiz BM'deki muhataplarımıza iletilmiştir. Terör örgütü PYD/YPG tarafından Kürtler başta olmak üzere Süryaniler, Keldaniler, Aramiler ve bütün bölge halkına baskı ve şiddet uygulanırken söz konusu şahsın herhangi bir hassasiyet göstermemesi de bu hastalıklı bakışın tezahürü olarak görülebilir. Keza, Srebrenitsa soykırımının önlenmesi için en güçlü çabayı ülkemiz sarf etmiş olup, bunun aynı coğrafyadan gelen bir BM görevlisince gayet iyi bilindiği aşikardır. Dolayısıyla, Türk kamuoyu açısından büyük hassasiyet arzeden Srebrenitsa soykırımının çarpık bir zihniyetle bu şekilde suiistimali asla kabul edilemez."
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM OCHA Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis'in Suriye'nin kuzeydoğusunda tesis edilecek, 'Güvenli Bölge' konusunda yaptığı açıklamaya ilişkin, soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
"Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis’in Suriye’nin kuzeydoğusunda tesis edilecek güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınıyoruz ve külliyen reddediyoruz. 4 milyona yakın Suriyeli’yi barındıran ve Suriye’de milyonlarca kişiye insani yardım sağlayan ülkemizin Suriye halkına yardımlarını en iyi bilmesi gereken bölgesel koordinatörün haddini aşarak yaptığı bu sorumsuz açıklamaya karşı tepkimiz BM'deki muhataplarımıza iletilmiştir. Terör örgütü PYD/YPG tarafından Kürtler başta olmak üzere Süryaniler, Keldaniler, Aramiler ve bütün bölge halkına baskı ve şiddet uygulanırken söz konusu şahsın herhangi bir hassasiyet göstermemesi de bu hastalıklı bakışın tezahürü olarak görülebilir. Keza, Srebrenitsa soykırımının önlenmesi için en güçlü çabayı ülkemiz sarf etmiş olup, bunun aynı coğrafyadan gelen bir BM görevlisince gayet iyi bilindiği aşikardır. Dolayısıyla, Türk kamuoyu açısından büyük hassasiyet arzeden Srebrenitsa soykırımının çarpık bir zihniyetle bu şekilde suiistimali asla kabul edilemez."
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