Soylu ve Akar, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında kabul etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. Bakanların GARA operasyonu ve 16 şehitle ilgili Muhalefet partilerini bilgilendirmek için ziyaretlerde bulundukları açıklandı.