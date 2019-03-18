Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu'ndan Adalar'da oturanlara uluşımda yüzde 40 indirim sözü
Adalar'da oturanlara uluşımda yüzde 40...
Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaral
Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü,...
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...

Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ziyaret ettiği İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaptığı konuşmada, CHP'nin belediye meclis üyesi adayları arasında PKK'lı isimlerin bulunduğunu söyledi. Bu açıklamadan...

Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ziyaret ettiği İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaptığı konuşmada, CHP'nin belediye meclis üyesi adayları arasında PKK'lı isimlerin bulunduğunu söyledi. Bu açıklamadan sonra CHP'nin il, ilçe yöneticileriyle Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal'ın açıklama yapmamasına tepki gsöteren CHP'li üç belediyle meclis üyesi, partilerinden istifa etti. İstifacılardan Meclis Üyesi Şeref Balbay, "Yöneticiler ve aday, sessiz kalarak kabullendiler. Böyle bir kabullenmeyi biz kabullenmedik" dedi.
31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında geçen 11 Mart'ta İzmir'in Bayraklı ilçesinde miting yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasında CHP'nin Bayraklı Belediye Meclis üye aday listesinde PKK'lı isimlerin de bulunduğunu ileri sürdü. Süleyman Soylu'nun bu açıklamasına CHP'li yöneticilerden cevap gelmemesi partide istifalara neden oldu. CHP'li belediye meclis üyeleri Şeref Balbay, Mustafa Karaman ve Ali Şenay 13 Mart'ta partilerinden istifa etti. İstifacı üyeler, adına açıklama yapan Şeref Balbay, şunları söyledi:
"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mitingde CHP listelerinde PKK adına para toplamış, içeride yatmış isimler olduğunu söyledi. PKK ile iş birliği yapılıyor iddiasına karşılık ne ilçe başkanı, ne il başkanı ne de belediye başkan adayı cevap vermedi. Biz de buna tepki olsun diye partiden istifa ettik. Bizi istifa ettikten sonra arayanlar oldu. Ancak bizi aramaları değil, iddialara kamuoyu önünde cevap vermeleri gerekirdi. Sessiz kalarak kabullendiler. Böyle bir kabullenmeyi biz kabullenmedik."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328