Soylu: Kim milletimizin huzurunu bozmak istiyorsa, onları yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece 780 bin kilometrekarede değil etrafımızdaki coğrafyada da kim bize musallat olmak isterse, kim aziz milletimizin huzurunu bozmak istiyorsa, kim bu ülkede çocuklarımızın aydınlık bir gelecekte yaşamasını engellemek istiyorsa onları yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun

borcudur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da Hürriyet Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada toplananlara parti otobüsünden seslenen Soylu'ya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti.



Süleyman Soylu konuşmasında, "Bir derdim var biliyorsunuz, derdim şu; Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden içeri girmesine gözüm tahammül etmiyor. Onun için Özhaseki başkanımızla orada büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.

"YERİN 7 KAT DİBİNE GÖMMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"



Soylu, "Sabah erken saatlerde Türkiye'de yine bir terör çetesinin beli kırıldı. DHKP-C diye bir terör örgütü var biliyorsunuz. Bir musibet. Bizimkiler nasıl dağda PKK'yı avlıyorlarsa, nasıl onlara orada hayat hakkı tanımıyorlarsa, nasıl inlerinde onlara gerekli cevabı veriyorlarsa bugün İstanbul Emniyetimi de, istihbaratımızı da terör dairemi de, terörle mücadele şubemizden de Allah razı olsun. DHKP-C'li 8 teröristi inlerinde buldular, derdest ettiler. Birisi Türkiye sorumlusu, birisi yeşil kategoride, biri gri kategoride. Sadece 780 bin kilometrekarede değil etrafımızdaki coğrafyada da kim bize musallat olmak isterse, kim aziz milletimizin huzurunu bozmak istiyorsa, kim bu ülkede çocuklarımızın aydınlık bir gelecekte yaşamasını engellemek istiyorsa onları yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun

borcudur" diye konuştu.

"TERÖRÜN EMRİNDE OLAN MİLLETVEKİLLİ OLMAZ"



Bana diyorlar ki 'çok sert konuşuyorsun' öyle mi? Hani 'biz sırtımızı PKK'ya, PYD'ye yasladık' diyen bir kadın vardı. Ona demiştim 'sana şimdi 4 tane duvar verdik, ister o duvara, ister o duvara nereye yaslanırsan, yaslan'. Şimdi yine kızıyorlar, Apo İmralı'dan çıkacakmış, onu için, 'Kandilin vekilleri, PKK'nın vekilleri' diyorum ben onlara. Ben onlara milletin vekili demem. Bizim milletimizin, aziz milletimizin, güzel insanlarımızın böyle teröre yataklık eden, terörün emrinde olan milletvekilli olmaz, olmayacaktır da. Ne yapacaklar, Apo İmralı'dan çıksın diye 15 vilayette yürüyüş düzenleyeceklermiş. Ben de dedim ki 'sizi yürüten adam değildir'. Yürüttük mü? Taksim Meydanı'nda şapın üzerine oturturduk, Diyarbakır'da hareket ettirmedik, hareket. Milletimizi kim rahatsız ederse ona bu millet adına hesap sorma yetkisini millet bize emanet etti. Bu dünyada da, öteki dünyada da bunu sorarlar. Hiçbir iş insanının, hiçbir esnafın, hiçbir kimsenin, kimse huzurunu bozma hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KALESİNE BİR DOKSANA ÇAKSIN, BİR DE ÇATALA ÇAKSIN"



Bakan Soylu konuşmasının devamında, "Tayyip Erdoğan futbolu da biliyor biliyorsunuz. Şimdi 31 Mart'tan sonra şöyle ayağına topu bir verelim de, şu Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir doksan çaksın, bir de çatala çaksın. Ne olursunuz o bize oyun kurmaya çalışanlara, memleketin yarınlarına gençleri götürebilecek, ülkenin yarınlarını getirebilecek, milli ve yerli yatırımlar yapabilecek o gücü bizden esirgemeyin" şeklinde konuştu.



