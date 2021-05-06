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Soylu'dan Akşener'e: Beni konuşturmasın Stajyer İçişleri Bakanı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, inceleme için 'aptallık' diyen Akşener'e, "Akşener 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptı. Stajyer İçişleri Bakanı. Biz onu iyi tanırız, o da bizim onu iyi tanıdığımızı bilir. Değer sistemi olmadığını da biliriz" tepkisini gösterdi.

POLİTİKA 06.05.2021, 23:03 07.05.2021, 09:08 Murat Aydın
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Soylu'dan Akşener'e: Beni konuşturmasın Stajyer İçişleri Bakanı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini İBB Başkanı İmamoğlu'na başlatılan inceleme üzerinden ağır sözlere eleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çok sert çıktı. Soylu, inceleme için 'aptallık' diyen Akşener'e, "Akşener 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptı. Stajyer İçişleri Bakanı. Biz onu iyi tanırız, o da bizim onu iyi tanıdığımızı bilir. Değer sistemi olmadığını da biliriz" tepkisini gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "elini arkada bağlayarak türbe ziyareti yaptığı" gerekçesiyle ön inceleme başlatılması gerginliği giderek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu incelemeye "Aptallık" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert bir yanıt geldi.

"6 AYLIK STAJYER İÇİŞLERİ BAKANI"

24 TV'de Belkıs Kılıçkaya moderatörlüğünde Murat Çiçek ve Mustafa Kartoğlu'nun sorularını yanıtlayan Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yapılan inceleme sonrasında soruşturma başlatılmadığını söyledi. Soylu sözlerinin devamında Akşener'in kendisiyle ilgili sözleriyle ilgili de, "Meral Akşener bana aptal dedi. Biz birlikte siyaset yaptık Doğru Yol Partisi'nde. O da biliyor ki biz onu çok iyi tanırız. Tekrar ediyorum biz onu iyi tanırız. Bir hanımefendiye hiç yakışmaz. Bu kadar kibir, bu kadar kendini bilmezlik. Akşener 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptı. Stajyer İçişleri Bakanı. Biz onu iyi tanırız o da bizim onu iyi tanıdığımızı bilir. Değer sistemi olmadığını da biliriz." dedi.

İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA AÇILDI MI?

Soylu, İmamoğlu'na ilişkin incelemeyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Camilerde ve mezarlık yerlerinde eller arkaya konmaz. Saygı, edep ve terbiyedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, orada belediye başkanı sıfatıyla var. Vatandaş, Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşündüm. Bu bir vatandaşımızın şikayeti. Birçok şikayet var böyle. Başka bir şikayet daha var bunun dışında. O da şu: Terör örgütünün desteklediği siyasi partinin belediye başkanına gidiyorsunuz, suçluyu övüyorsunuz, bu kanunda yok diyorsunuz. Vatandaş onu da şikayet ediyor. Birçok yerden geliyor şikayetler, toplanıyor. Bu şikayetler bize direkt olarak gelir, valilik veya bakanlığa. Diğer şekilde savcılığa suç duyurusu gelir. Burada kişiye özel bir durum söz konusu değil. Ve soruşturma söz konusu değil."

AKŞENER KRT TV'DE İMAMOĞLU SORUŞTURMASINA NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV özel yayınında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na başlatılan incelemeyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Asıl mevzu şu... Bu hale mi döndü bu işler? Sayın İmamoğlu'na yönelik bir alerji var fakat ben daha zekice adımlar beklerdim. Kelimelerimi dikkatli seçmeye gayret ediyorum. Ben İçişleri Bakanı olsam, o soruşturma iznini imzalamadığım gibi, onu benim önüme getireni de görevden alırdım. O derece bir aptallık. Bunun hukuki, ahlaki bir yanı yok. Dindar bir insanım ama kendimi fetva makamı gibi görmedim. Normal şartlarda gidip dua ederiz. Fatih Sultan Mehmet Han, eşi veya kendisi... Orada cenazesi duruyor, ruhu yok. O geçmişte bu ülkenin banisi, bu ülkeye yaptığı büyük hizmetler sebebiyle çok büyük bir saygıyı hakediyor. Tekrar söyleyeyim; el bağlamanın ne hukuki ne ahlaki ve ne de dini bir mahzuru yok. Ben bakan olsam bu kağıdı yazanı bulur görevden alırım. Bu ahmaklık, bu eylem ahmaklık.

#İçişleriBakanı #SüleymanSoylu #Soylu #MeralAkşener #İyiPartiGenelBaşkanı #Ekremİmamoğlu #ibb başkanı
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