Soylu: Cumhurbaşkanlarının, ‘bir gömleği idamlık bir gömleği bayramlık’ demesini istemiyoruz

Edip TEKİN/BURSA, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Başbakanların her an ipi cebinde gezmesini istemiyoruz. Başbakanların ve Cumhurbaşkanlarının bir gömleği idamlık bir gömleği bayramlık demesini istemiyoruz" dedi.

Merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bir grup üniversiteliye konuşan Süleyman Soylu, anayasa değişikliğini anlattı. 1980 Anayasası'nın darbe anayasası olduğunu, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in idam edildiğini belirten Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Biz iki adım attık, iki adım daha atmak istedik. Biz ilerlemeye çalıştık ancak bizi ya darbeyle, ya ekonomik ya da siyasi krizlerle karşı karşıya getirdiler. Bunu yıllardan beri yaşıyoruz. Artık biz bunun bu ülkede tekrar etmesini istemiyoruz. Bizden sonra gelecek nesillerin de siyasi senaryolarla karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Başbakanların her an ipi cebinde gezmesini istemiyoruz. Başbakanların, Cumhurbaşkanlarının bir gömleği idamlık bir gömleği bayramlık demesini istemiyoruz. Biz bu ülkede güçlü, özgür, hür, ayakları üzerinde duran, güçlü bir Türkiye, kuvvetli ve kudretli bir Türkiye olmasını istiyoruz."

"HAR VURUP HARMAN SAVURMAK İÇİN DEĞİL"

Milletin dışında herhangi bir gücün Türkiye'yi terbiye edebilecek bir anlayışa bulaşmaması gerektiğini ifade eden Soylu, "Bugün karşı karşıya kalmış olduğumuz sistem tam anlamıyla budur. Kimse bizi terbiye etme haddini kendisinde bulamayacak. Ekonomik anlamda daha ileriye gideceğiz. Onun için kişi başı milli geliri 25 bin dolar yapmak istiyoruz. Daha iyi arabalarımız olsun, daha iyi evlerimiz olsun, har vurup harman savuralım diye değil, dünyadaki zulümlere, dünyadaki yoksulluklara, fukaralıklara, sessiz kalanlara karşı bunu istiyoruz" dedi.

"EZANLARIN HÜRMETİNE"

Süleyman Soylu daha sonra Mudanya Mütareke Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Kendilerine itimat edilmesini isterken "Biz size yanlış bir öneride bulunmadık. Allah'a sığınırız. Allah'tan korkarız. Ezanların hürmetine söylüyorum" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"200 yıl sonra, 300 yıl sonra gelecek nesiller eğer 'Siz yanlış, eksik bir öneride bulundunuz' derlerse bizi lanetle anarlar. Oysa bize, 'Ellerine geçen fırsatı silahla, zorlukla, şiddetle değil, oyla, demokrasiyle Türkiye'yi geleceğe taşıdılar' diye dua etsinler istiyoruz."

Bakan Soylu, mitingden sonra Mudanya Hal Camii'nde cuma namazı kıldı.

