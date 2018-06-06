Soylu: "Biz Amerika'nın sözünü dinlemedik, Afrin'i teröristlerden temizledik"

İSTANBUL, () - Esenler Belediyesi’nin 7’den 70’e 20 bin kişiyi buluşturduğu iftar sofrasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Suriye ve Irak’a yapılan ve yapılması olası operasyonlarla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Soylu, “Biz Amerika’nın değil, kardeşliğin sözünü dinledik. Afrin, Cerablus, Azez ve Malep’i teröristlerden temizledik” dedi.

Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen iftar programına katılan İçişleri Bakanı Soylu, kendisi için ayrılan protokol masasında orucunu açmak yerine vatandaşların bulunduğu bir masaya oturdu. Soylu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte iftarını vatandaşların arasında açtı.

Burada konuşma yapan Soylu, Türkiye’nin Amerika’nın sözünü dinlemeyerek Türkiye’nin Güneydoğu’sunu teröristlerden temizleme operasyonuna devam ettiğini kaydederek, "Allah’ımıza hamdolsun biz bugün makus talihimizi yendik. Amerika ‘Afrin’e girmeyin’ dedi, biz orada teröristleri temizledik. ‘Cerablus’a, Azez’e, Maleb’e girmeyin’ dedi, biz kimseyi dinlemedik. Biz bu ülkedeki huzuru kardeşliği dinledik, orada kardeşlik oluşturduk. Bugün 170 bin Suriyeli Cerablus’a gitti, 15 günden beri tam 90 bin Suriyeli oraya döndü. Biz huzur iklimi oluşturduk. Bize ‘Makus talihinizi yenemezsiniz’ dediler; biz yendik ve IMF’ye bizi muhtaç ettiler. Bize ‘Adam olamazsınız’ dediler. Herkes duysun, yer gök kubbe duysun; bizim ülkemiz, bizim milletimiz her zaman adamdı da biz bugün yine adam olduk. Biz elin Amerika’sından İsrail’inden insansız hava aracı istedik. Bize vermediler, nazla niyazla verdiler, bozuldu tamir ettik göndermediler. Şimdi biz adam olduk. Kendi insansız hava aracımızı, helikopterimizi, Altay tankımızı, mühimmatımızı yaptık. Onların iflas ettiği sağlık sistemine inat beş yıldızlı şehir hastaneleri yaptık ve biz adam olduk” diye konuştu.

“BİZLER BÜYÜK PROJELER YAPIYORUZ, İŞİMİZİ YARIM BIRAKMAYALIM”

“21’inci asrın başında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte gerileme dönemini bıraktık yükselme dönemine geçtik” diyen Soylu, Türk milletinin 50 gramlık oy pusulasıyla AK Parti’yi yolundan döndürmeye çalışanları mağlup ettiğini belirtti. AK Parti’nin daha çok işi olduğunu ifade eden Soylu, “Bizler büyük projeler yapıyoruz, işimizi yarım bırakmayalım. Bir taraftan Marmaray, bir taraftan 3. boğaz köprüsü, bir taraftan Orhangazi Köprüsü, bir taraftan da Avrasya’yı yaptık. Şimdi boğaza yeni üç katlı bir tünel daha yapıyoruz. Ayrıca Allah'ın izniyle kanal İstanbul’u da yapıyoruz. Yine 18 Mart Köprüsü’nü yapıyoruz. İstanbul’a güzel bir şey daha yapıyoruz. Hani iki ağaç için hükümeti devireceklerdi ya tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmışlardı. O gezicilerde neden ses çıkmıyor? Erdoğan, dünyanın en büyük yeşil alanını, Millet Bahçesi’ni yapıyor. Atatürk Havalimanı’nı Millet Bahçesi’ne dönüştürüyor” şeklinde konuştu.

“BATSIN SİZİN ÜÇ KURUŞLUK HESABINIZ, BATSIN ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINIZ!”

Türkiye’yi Çukur olaylarına sürüklemeye çalıştıklarını belirten Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hakkari, Yüksekova, Şemdinli, Şırnak, Cizre, Silopi, Diyarbakır ve Kayapınar... Her birine tek tek gittik, gecenin ikisini üçüne kadar milletin huzuru için çalıştık. Allah’ımıza hamdolsun esnaf cıvıl cıvıl, çocuklar okullara gidiyor, okullarında öğretmenleri var, hastanelerde doktor var. Herkes rahat. Ancak birileri bu huzurdan rahatsız olmuş. Her biri ağız birliği etmişçesine Türkiye’yi yeniden çukur olaylarına döndürmek için Selahattin Demirtaş’ı hapishaneden çıkarmak istiyor. Çukur olaylarını kim tahrik etti? Eğer hendek kazamıyorsanız, eğer Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı gelemiyorsanız bunun sebebi kim? 53 kişinin katili kim? Siyaset bu kadar ucuz mu? Muharrem İnce bir taraftan ‘Selahattin Demirtaş çıksın’ diyecek, Temel Karamollaoğlu ‘Selahattin Demirtaş çıksın’ diyecek; öbür taraftan Milliyetçi pozlarıyla geçinen Meral Akşener ‘Selahattin Demirtaş çıksın’ diyecek. Bunların dertleri ne? ‘Selahattin Demirtaş çıksın’ diyenler Afrin kahramanlarının apoletlerini sökmeye çalışıyorlardır. Öyle değil mi? O zaman biz niye terörle mücadele ettik? Niye şehitler verdik? Niye İstanbul’da, Isparta’da, Samsun’da, Osmaniye’de, Ordu’da binlerce insan tekbirlerle o şehitlerimizi Ay Yıldızlı sandukalarla uğurladı? ‘Bakan Bey bana teselli verme. Benim oğlum şehit oldu. Bir evladım daha var onu da size gönderip bu vatan için şehit ederim’ diyenlere ne diyeceğiz? Batsın sizin üç kuruşluk oyun hesabınız! Batsın sizin Tayyip Erdoğan düşmanlığınız! Batsın sizin bu milletin rahatlığıyla huzuruyla olan rahatsızlığınız!”

25 Haziran’dan sonra füzenin rampadan çıkması gibi Türkiye’nin de refaha kavuşacağını belirten Soylu, konuşmasının sonunda seçimde vatandaşların AK Parti’nin yanında olmasını istedi.

Esenler Belediye Başkanı Göksu ise, yaptığı kürsü konuşmasında “24 Haziran’da başlayacak Türkiye’nin büyük dönüşümünün mimarı olan Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a seçildiğinin müjdesini vereceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

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