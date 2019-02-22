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Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor (3)

SORGUN'DA KONUŞTU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Burada konuşan Soylu, son 6-7 yılda Türkiye'nin saldırılara maruz kaldığını belirterek, "Gezi'den...

Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor (3)

SORGUN'DA KONUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Burada konuşan Soylu, son 6-7 yılda Türkiye'nin saldırılara maruz kaldığını belirterek, "Gezi'den başlayan ve ondan sonra devam eden sürecin hiçbirisine yetiştiremiyoruz. 10 bin dolara geldi Türkiye'nin kişi başına düşen gelir seviyesi. Yukarıya çıkartmamak için sürekli kafamıza vurup bizi olduğumuz yerde patinaj yaptırmak istiyorlar. Bunları biz seçimlerle beraber aştık. Eğer 2014 genel seçimlerinde AK Parti güçlü çıkmamış olsaydı ipler FETÖ'nün eline geçerdi. F-16'larla bu millete kan ve ızdırap yaşatmak isteyen FETÖ o zaman neler yapmazdı" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ
Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, "Çok zor dönemlerden, sıkıntılardan geçtik. Ama şimdi geleceğe umutla bakmak, yarınlara umutla bakma zamanı. Kılıçdaroğlu'nu sevindirmeyeceksiniz değil mi? Adam partisini kapatmış, bir genel başkan partisini kapatır mı? Partisini kilitledi kaçtı. Sebep, 'muhalifler gelecek itiraz edecek' diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin" diye konuştu. 

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), ()

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