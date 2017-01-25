Sosyal medya hesabından 'Hayır' diyeceğini açıklayan MHP ilçe başkanı görevinden alındı

SAMSUN,() - SAMSUN MHP İlkadım İlçe Başkanı Avukat Ali Korkmaz, sosyal medya hesabından anayasa değişikliği için referandumda 'hayır' oyu kullanacağını açıklayınca, MHP Genel Merkezi tarafından görevinden alındı. Bunun üzerine yine sosyal medya üzerinden açıklama daha yapan Korkmaz, "Şimdi ne iktidarım ne de muhalefetim. Sıradan bir ülkücü, milliyetçi, vatansever müslüman ferdim. Artık söylediklerim ve yazdıklarım sadece beni bağlar, hiçbir kurumu ilgilendirmez" dedi.

Samsun MHP İlkadım İlçe Başkanı Avukat Ali Korkmaz, referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını sosyal medya üzerinden açıklayınca genel merkez ile arası açıldı. 'Bağımsız Meclis. Güçlü Başbakanlık. İşte ihtiyacımız olan bu' ifadelerini kullanan Ali Korkmaz'ın bu açıklamaları üzerine MHP Genel Merkezi hakkında hemen işlem başlattı. Dün itibariyle Korkmaz görevinden alındı.

Sosyal medya aracılığı ile düşüncelerini aktarmayı sürdüren Ali Korkmaz, "Devlet beyin ne dediğini anlamadan kuru muhalefet yapılıyor. Ne dedi; 'Benim bir tane oyum var. Meclis'te ve referandumda Evet diyecegim.' Kimseyi bağlamadı, zorlamadı. Herkes 'evet' diyecek demedi. Bu kadar demokratik bir tavır bizi bozdu mu ne oldu? Daha ne yapsın? Alın mesajı işte. Ben söz verdim 'evet' vereceğim, siz vicdanınıza göre istediğiniz oyu verin demektir bu" diyen Ali Korkmaz, görevden alınmasıyla ilgili de şu yorumu yaptı:

"Ben 'hayır' görüşümü beyan edince genel merkez teyakkuza geçti ve beni görevden aldı. Kimseye bir kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Partiyle de bir sorunum yok. Görüşlerimiz çelişince normal olan durum ortaya çıktı. İdeallerime koltukla sahip olmadım. Taşımak için de koltuğa ihtiyacım yok. Bu gelişmenin başka türlü yorumlanmamasını, kullanılmamasını rica ederim."

MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin de bir açıklama yaparak, "MHP İlkadım İlçe Başkanı'nın kendi şahsi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamanın partimizin genel politikası ile aykırılığı sebebiyle, genel merkezimizin kararına istinaden görevine son verilmiştir. Avukat Ali Korkmaz beyin kişisel görüşünün parti teşkilatlarımızla bir ilişkisi söz konusu değildir" dedi.

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