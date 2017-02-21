Sosyal demokrat başkanlar Adana'da toplandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,() - ADANA'da, Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği (SODEM) tarafından 'Akademi Sodem Deneyim Paylaşımı ve Yeni Perspektifler Toplantısı' düzenlendi.

Adana'nın merkez Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde Hilton Oteli'nde yapılan toplantıya, SODEM'e üye 20 belediyenin başkanları katıldı. SODEM ve Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer temel amaçlarının sosyal demokrasi perspektifi doğrultusunda ortak adımlar atmak olduğunu söyledi.

Toplantıda katılımcılar, 'Beklentiler ve Hedefler, Türkiye Siyaseti Nereye Gidiyor?, Kent İttifakları, Kararsız Seçmen İletişimi' konu başlıkları altında görüşlerini paylaştı.

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