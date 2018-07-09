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Son dakika OHAL KHK'sı... Bazı bakanlıklar birleştirildi

OHAL kapsamında yeni bir KHK daha yayınlandı. Bu kapsamda 703 numaralı KHK ile bakanlıklarda yeni sisteme geçildi.

Son dakika OHAL KHK'sı... Bazı bakanlıklar birleştirildi

OHAL kapsamında yeni bir KHK daha yayınlandı. Bu kapsamda 703 numaralı KHK ile bakanlıklarda yeni sisteme geçildi.
Bu kapsamda Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile birleştirilen bakanlıkların yeni isimleri şu şekilde belirlendi:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı oldu.

Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Dışişleri Bakanlığı oldu.

Maliye Bakanlığı’nın yeni ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3’e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu.
Yeni KHK’ya göre;

703 no’lu KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi.

KHK ile Bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi.

KHK ile Çalışma Bakanlığı ile Aile Bakanlığı birleştirildi.

Bakanlar Kurulu ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ olarak değişti.

G.Başkanı’nın görev ve yetkisine ait kanun kalktı.

YAŞ’ın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun kalktı.

‘MİT Müsteşarı’ ibaresi ‘MİT Başkanı’ oldu.

İŞTE YENİ KHK VE ALINAN KARARLAR

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OhalKhkBakanlıklarYeni Bakanlıklar
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