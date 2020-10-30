Son dakika... Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Yılmaz, 2 aydır tedavi görüyordu.

Yılmaz, hastanedeki sürecinde önce akciğer, daha sonra ise beyin ameliyatı geçirmişti. Yılmaz'ı eşi, çocukları ve kızı bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, cenaze törenine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde belli olacağını söyledi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Mesut Yılmaz'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Şamilgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun."

SÖZCÜ KALIN'DAN TÜRK MİLLETİNE BAŞ SAĞLIĞI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA DA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatı dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı. Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, " Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.

MESUT YILMAZ'IN ÖZGEÇMİŞİ

Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Almanya Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisans çalışması yaptı. Özel sektörde yönetici olarak çalıştı, sanayi sektöründe görev yaptı.

1983 yılında Anavatan Partisi'nde kurucu üye olan Yılmaz, Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcısı oldu. Yılmaz'ın Almanca ve İngilizce dillerinde iki eseri yayınlandı.

Mesut Yılmaz, 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Rize milletvekili. 45. hükümette devlet bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. hükümetlerde başbakanlık, 57. hükümette devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yılmaz, 1991 ile 2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.

Evli ve biri 2017'de vefat eden 2 çocuk babası olan Yılmaz, 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçirmişti.