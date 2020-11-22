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Son dakika... Ankete göre; Cumhurittifakı 6 ili daha kaybediyor

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, yapılan son ankette AKP ve MHP'nin 5 büyükşehir ve 1 il belediyesini daha kaybedeceğini açıkladı. 

POLİTİKA 22.11.2020, 22:53 22.11.2020, 23:20 Murat Aydın
Son dakika... Ankete göre; Cumhurittifakı 6 ili daha kaybediyor

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, yapılan son ankette AK Parti (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin 5 büyükşehir ve 1 il belediyesini daha kaybedeceğini açıkladı. 

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın sosyal medya hesabında yayınladığı anket sonuçuna göre, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde başta İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya, gibi büyükşehirleri kaybeden AKP ve MHP olası bir yerel seçimde 5 büyükşehir belediyesini vi 1 il belediyesini daha kaybedecek görülüyor. 

Kemal Özkiraz, kişisel Youtube kanalında ve Twetter hesabında bugün belediye seçimi olsa AKP'nin elindeki Bursa, Balıkesir, Denizli, Uşak ve Samsun belediyeleri ile MHP'nin elindeki Manisa Belediyesi'nin CHP ve İYİ Parti'ye geçeceğini açıkladı.

Kemal Özkiraz, AKP ve MHP'nin kaybedeceği CHP ve İYİ Parti'ye geçecek olan belediyeleri sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

"Bugün seçim olsaydı

BURSA, BALIKESİR CHP'YE

MANİSA, SAMSUN,DENİZLİ ve UŞAK İYİ PARTİYE GEÇECEK DURUMDA.

HÜKÜMETİN PERFORMANSI BELEDİYELERE DE YANSIYOR."

#bursa #balıkesir #uşak #samsun #denizli #Manisa
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