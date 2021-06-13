Son anket sonuçlarına göre ittifakların oy durumu

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nda bulunun MHP baraj altında kalırken, Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin oy oranında ciddi bir atış olduğu görüldü.

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın açıkladığı anket sonuçlarını değerlendiren Avrasya Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 42,5, Millet İttifakı'nın oy oranının ise yüzde 40 olduğunu açıkladı.

Özkiraz'ın açıkladığı ankete göre yarın seçim olsa, kararsızlar dağıtılmadan önce; AKP yüzde 26,2, CHP yüzde 17,4, İYİ Parti yüzde 12,2, HDP yüzde 9,9, MHP yüzde 7,2, DEVA yüzde 1,8 oralak açıklanırken "kararsızların" oy oranı yüzde 14,8, "oy kullanmayacağım" diyenlerin oranı ise yüzde 8,4 olduğu görüldü.

Araştırmanın kararsızlar dağıtıldıktan sonraki verilerine göre ise, AKP yüzde 33,9, CHP yüzde 22,5, İYİ Parti yüzde 15,8, HDP yüzde 11,9, MHP yüzde 8,6, DEVA yüzde 3,0, Diğer partiler yüzde 0,9, Gelecek Partisi yüzde 0,7, Saadet Partisi yüzde 0,7