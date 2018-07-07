Sofuoğlu yemin törenine motosikletiyle geldi

Milletvekili kaydını yaptırmak için Lamborghini marka otomobiliyle Meclis’e gelen Kenan Sofuoğlu, bugünkü yemin törenine ise motosikletiyle geldi. Kask takmayı ihmal etmeyen Kenan Sofuoğlu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
FOTOĞRAFLI
AK Parti Sakarya Milletvekili milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine motosikletiyle geldi. Milletvekili kaydını yaptırmak için Lamborghini marka otomobiliyle Meclis’e gelen Kenan Sofuoğlu, bugünkü yemin törenine ise motosikletiyle...
07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:48
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