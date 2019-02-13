Siyasi partilerin genç seçmen atağı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR'de CHP ve AK Parti gençlik kolları üyeleri, 31 Mart yerel seçimlerde ilk kez oy kullanacak seçmenin, kendi partilerine oy vermesi için çalışmalara başladı. Gençlik kolları, seçimlerin kaderini belirleyeceğini tahmin ettikleri seçmenleri ikna turuna çıktı.

İzmir'de CHP ve AK Partili gençlik kolları üyeleri, 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak seçmenlerin, kendi partilerine oy vermesi için çalışmalara başladı. CHP Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Ozan Uyan, kentte ciddi anlamda genç seçmenin olduğunu ve bu seçmenin sandıktan çıkacak sonucu etkileyeceğini belirtti. Ozan Uyan, "Bizim farkımızı arttıracak seçmen, genç seçmen. Biz her kesimden oy alacağız. Sadece CHP'den değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, MHP'ye gönül vermiş gençlerden de oy alacağız" dedi.

Genç seçmenler için dört başlıkta çalışma programı hazırladıklarını açıklayan Ozan Uyan, "İlk çalışmamız, 18 yaşını dolduran seçmene yönelik olacak. Bunlara ulaşmak için toplantılar düzenleyeceğiz. 'Semt bizim' sloganıyla mahallelerde toplantılar düzenleyeceğiz. Bu çalışma ile her mahallede gençlere ulaşacağız. Daha sonra üniversite gençliği ile bir araya geleceğiz. Üniversitelere en iyi yatırımı biz yaparız. Onların özgür siyaset yapabilmesi ve özgür düşünmesi için biz çalışma üreteceğiz" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTELERE GİRMEKTE ZORLANIYORUZ'

Seçim çalışmaları sırasında özellikle üniversitelere girme konusunda sorun yaşadıklarını söyleyen Ozan Uyan, "Üniversite çeperlerinde yaptığımız çalışmaları, üniversite rektörleri zorlaştırıyor ama AKP'nin de işini kolaylaştırıyorlar. Bu da bir eşitsizlik yaratıyor. Bu baskı, onlar için bir çözüm değil. Tersine, gençler bu baskıdan bıkarak bize yöneliyor. İzmir'de en yüksek oyu alan partiyiz ve gençler de bize destek veriyor. Çünkü biz geleceği örgütlüyoruz" dedi. Üniversite gençliğinin İzmir'de kalması için bir siyasi argümana ihtiyacının bulunduğunu, bu argümanın da CHP'de olduğunu ifade eden Uyan, "Gençlere en iyi geleceği CHP sağlayacak. Projelerimiz ile birlikte yakın zamanda onların karşısına çıkacağız. Devamında ise çalışan gençlere de ulaşacağız ve onlara dokunacağız. Sonucu çok açık göreceksiniz, İzmir'de fark atacağız, bu farkı da gençler yaratacak" şeklinde konuştu.

'İZMİR'E DAMGA VURAN ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIZ'

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise seçim çalışmalarını 4 ana başlıkta hazırladıklarını belirtti. 24 Haziran seçimlerinin kendileri için çok güzel bir tecrübe olduğunu belirten İnan, şöyle konuştu:

"Eksiklerimizi gördük. Seçim çalışmalarımızı gün gün, saat saat planladık. Gençlerin kentten beklentileri, yerel yönetimlerden beklentileri var. İlk defa oy kullanacak olan seçmenlere yönelik yapacağımız çalışma, tüm genç seçmenlere yönelik yapacağımız çalışma, çalışan gençlere yönelik yapacağımız çalışma ve üniversiteli gençlere yönelik yapacağımız çalışmaları ayrı ayrı planladık. Gençlerle mahallelerde çalışma yapmaya özen göstereceğiz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle seçime 21 gün kala, il gençlik kolları olarak İzmir'e damga vuracak çalışmalara imza atacağız."

21 KİŞİLİK EKİP PROJE ÜRETECEK

'Çalış, düşün, neticelendir' sloganıyla 21 kişilik ekip oluşturduklarını ifade eden Eyyüp Kadir İnan, "Bu ekip, seçimlere yönelik hazırlanacak projelerin beyin ekibi olacak. İzmir'in dikkatini çekecek programlar yapacağız. Üniversitelerde seçim çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bayrak, afiş gibi görüntü kirliliğine neden olan seçim kampanyalarını bir kenara bırakacağız. AK Parti, devrimci yeteneği ve yönüyle buna son verdi. Dijital mecrada da bu seçimde bin kişilik bir A takımı ile çalışmalarımızı tamamladık. Bu seçimde daha kurumsal, daha prestijli ve daha stratejik bir şekilde gençlere dijital mecradan da ulaşacağız. İzmir'de yaşayan gençlerin en çok kullandığı sosyal medyadan mesajlarımızı ulaştıracağız. Gençleri düşünerek yapılan hiçbir yatırım yok. Bu şehrin en önemli unsurlarıyız. İzmir'de 50 bin üyemiz var, kentteki en güçlü gençlik hareketiyiz" dedi.

FOTOĞRAFLI