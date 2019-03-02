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Şişli CHP Adayı Muammer Keskin: Sıra dışı bir belediye başkanı olacağım

Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ni ziyaret etti.

Şişli CHP Adayı Muammer Keskin: Sıra dışı bir belediye başkanı olacağım
 Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ni ziyaret etti.
Coşkuyla karşılanan Keskin hem seçim bürosu açılışına katıldı hem de mahalleli ve esnafla bir araya geldi. Keskin’in gezisine CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Akif Hamzaçebi, Yüksel Mansur Kılınç, Özcan Purçu, Ali Şeker, Sibel Özdemir ve eski bakan Mustafa Kul’un da aralarında bulunduğu çok sayıda partili eşlik etti.

Muammer Keskin ve beraberindeki partililer seçim otobüsünün üstüne çıkarak coşkulu kalabalığı selamladı. Tüm milletvekilleri tek tek kalabalığa hitap ederek Muammer Keskin’e destek istedi.

En son söz alan Keskin; “Burada bulunan tüm demokrasi güçleri ağına sesleniyorum; 1 Nisan’dan sonra CHP bayrağı Şişli Belediyesi’nde asılı kalmaya devam edecek. Sıra dışı bir belediye başkanı olacağım. CHP 39 ilçede AKP ile yarışacak, Şişli’de AKP ve uzantılarıyla yarışacağız. Bugüne kadar Şişli’de bize yutturdukları soygun düzenine karşı bir belediyecilik anlayışı ile çalışacağız. Şişli’de CHP’den daha büyük bir marka yok. Şişli’nin edindiği tüm varlığını bu kadro koruyacak. Şişli’de beş yıl sonra herkes tek bir şey söyleyecek; ‘demek ki çalmadan da yapılıyormuş’. Rant kavgası yüzünden öldürülen arkadaşımızın da hesabını sormak için geliyoruz. Sevgili kadınlarımıza çok iş düşüyor. Farklı görüşlerdeki insanları bizimle buluşturun” dedi.

Beraberindeki partililer ile seçim bürosunun açılış kurdelesini kesen Muammer Keskin, açılışın ardından vatandaşlarla sohbet etti.
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