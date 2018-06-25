Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...
Sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başladı
Oylar sayılmaya başladı.. Yasak 18.45'te...
Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı
İnce: YSK'nın başında duracağım

Sinop'ta 2 milletvekilini AK Parti ve CHP paylaştı

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP'ta, resmi olmayan sonuçlara göre 2 milletvekilinden birini AK Parti, diğerini de CHP çıkardı. Sinop'ta, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 159 bin 840 seçmen sandık başına gitti. Resmi...

Sinop'ta 2 milletvekilini AK Parti ve CHP paylaştı

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP'ta, resmi olmayan sonuçlara göre 2 milletvekilinden birini AK Parti, diğerini de CHP çıkardı.
Sinop'ta, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 159 bin 840 seçmen sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı yüzde 62.5 oy alırken, Millet İttifakı  ise yüzde 34.8 oy aldı. Bu sonuçlara göre de Sinop'un iki milletvekilinden birini AK Parti, diğerini ise CHP aldı. AK Parti'den Nazım Maviş, CHP'den ise Barış Karadeniz milletvekili oldu.
AK PARTİ'Lİ NAZIM MAVİŞ
Nazım Maviş, 1 Ağustos 1971'de Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Yüksek lisansını, Türk Siyasal Yaşamında Milli Görüşün Doğuşu: MNP konulu teziyle Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalında, 1990 Sonrası İslamcılığın Değişen Siyasal Dili konulu doktora tez çalışmasını 2017 yılında tamamlamış ve doktor unvanını almıştır. Milli Gençlik Vakfı Ankara Şube Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı, Birlik Vakfı Ankara Şube Başkan Yardımcılığı ve MÜSİAD Ankara Şubesi Eğitim ve Danışmanlık Sektör Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.
CHP'Lİ BARIŞ KARADENİZ
Barış Karadeniz, 27 Ağustos 1975'te Sinop'ta doğdu. Ekonomist ve Mali Danışman. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Sinop Açık Yelken Kulübü, Türkiye Voleybol Takımları Derneği, Yüzme İhtisas Kulübü, Sinop Avcılar Kulübü üyeliklerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinde aktif görevde bulundu. CHP'nin farklı kademelerinde üye ve yönetici olarak görev yaptı. Orta düzeyde İngilizce biliyor ve evli.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325