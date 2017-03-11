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Sinan Oğan: Aracımızın tekerlerine bıçaklı saldırı düzenlendi

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, aracının tekerlerine bıçaklı saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Savcıları göreve çağırıyorum. Adalet bakanını göreve çağırıyorum. Durum karanlık odaklara davetiye çıkarıyor" dedi.

Sinan Oğan: Aracımızın tekerlerine bıçaklı saldırı düzenlendi
 MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, aracının tekerlerine bıçaklı saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Savcıları göreve çağırıyorum. Adalet bakanını göreve çağırıyorum. Durum karanlık odaklara davetiye çıkarıyor" dedi.

MHP'den dün ihraç edilen Oğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, dün gece araçlarının tekerlerine bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Savcıları göreve çağıran Sinan Oğan, şunları kaydetti: "Dünkü toplantımızı basmaya gelip aldığımız tedbirleri görüp eylemi yapamayanlar, resmi arabamızın tekerlerinden ne istediniz bre gafiller. Dün gece aracımızın tekerlerine bıçaklı saldırı düzenlendi. Savcıları göreve çağırıyorum. Adalet bakanını göreve çağırıyorum. Durum karanlık odaklara davetiye çıkarıyor. Devlet nerede. Ben buradan bizi seven bütün arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Bizleri tahrik edip kavgaya çekmek isteseler de biz hukuktan ayrılmayacağız. Lütfen siz de sükunetinizi koruyun oyunlarını ancak bu şekilde bozacağız. Biz salonlarda gerekli tertibatı alıyoruz. Herkes sakin olsun"
ANKARA, (DHA)
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