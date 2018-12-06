Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Siirt'te AK Parti'nin belediye başkan adayı Ali İlbaş oldu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()- SİİRT'te AK Parti'nin belediye başkan adayı, daha önce milletvekili adayı olan Ali İlbaş (51) oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te partisinin...

Siirt'te AK Parti'nin belediye başkan adayı Ali İlbaş oldu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()- SİİRT'te AK Parti'nin belediye başkan adayı, daha önce milletvekili adayı olan Ali İlbaş (51) oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te partisinin belediye başkan adayının Ali İlbaş olduğunu açıkladı. AK Parti İl Başkanlığı da yapan iş adamı Ali İlbaş, 2014'te Siirt Belediye Başkanı adayı, 2015'te ise milletvekili adayı olmuştu. Kürtçe ve Arapça bilen İlbaş'ın, evli ve 6 çocuk babası olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort