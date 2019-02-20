Sezai Temelli'den açlık grevindeki Leyla Güven'e ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 105 gündür açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’i evinde ziyaret etti.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla 105 gündür açlık grevini sürdüren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile milletvekilleri evinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardında Güven'in evinin önünde açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Güven'in 105 gündür eylemini sürdürdüğünü hatırlattı.

Güven'in sesine kulak verilmesi gerektiğini anlatan Temelli, "Leyla Güven, çok kararlı bir mücadeleyi ortaya koyuyor. Sadece Leyla Güven değil. Bugün Leyla Güven’le birlikte 300’den fazla tutuklu ve hükümlü, Selma Irmak, Sebahat Tuncel, Erbil’de Nasır Yağız, Strazburg’da birçok arkadaşımız ve dünyanın birçok yerinde birçok arkadaşımız bu eyleme katılmış durumda. Hepsinin ortak sözü demokrasidir, barıştır. Demokratik siyaset içerisinde çözüm üretmek istiyorsak, demokrasi ve barıştan yana eğer bir tavır koymak istiyorsak işte bu eyleme Leyla Güven’in sesine kulak vermek zorundayız" dedi.

Temelli, açıklamasında İmralı Adası'nda tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, avukat ve yakınlarıyla görüştürülmesi için Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Bu vesile ile bu sesi sizler aracılığı ile tüm Türkiye toplumuna ulaştırmak istiyorum. Bir an önce herkesin duyarlılık göstermesini istiyorum. En başta da bir kez daha Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Adalet Bakanlığı bizzat uyması gereken yasalara uymalıdır. Adalet Bakanlığı ve iktidar, Ceza İnfaz Kanunu’nda çok açık bir şekilde belirtilen yasanın gereğini yerine getirmelidir. Bugün İmralı’da aile ve avukatlarının görüşü hemen sağlanmalıdır. Bu düzenli olarak gerçekleşmesi gereken bir şey. Bunun ihmal edilmesi, bu görüşmelerin engellenmesi Türkiye’ye hiçbir hayır getirmemiştir, hiçbir yarar sağlamamıştır. "

'GÜVEN'İN SAĞLIK DURUMU CİDDİ'

Leyla Güven’in sağlık durumunun ciddi olduğunu belirten Temelli, "Leyla başkanın sağlık durumu çok ciddidir. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Doktorları yanındadır. Kendisiyle gereken görüşmeleri yapmaktadırlar. Doktorların da tıbbi açıdan açıklamaları muhakkak olacaktır. Ama benim gözlemlediğim ve aldığım bilgi de sağlık durumunun ciddi boyutlara ulaştığı yönündedir. Bu konuda bir an önce yapılması gerekenler ve atılması gereken adımlar hızlıca atılmalıdır" diye konuştu.



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