Seyit Torun: 19 Mayıs kurtuluşun ve kuruluşun başlangıcıdır

ANKARA, () - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 19 Mayıs'ın Türk Milletinin kurtuluşunun ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun başlangıcı olduğunu söyledi.

Torun'un mesajı şöyle: "19 Mayıs tarihimizin akışını değiştiren, Büyük Önder Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basarak “Kurtuluşöun yolunu açtığı, bağımsızlık ateşinin fitilini yaktığı gündür. 19 Mayıs'la çaresiz bir milletin umutları yeniden canlanmış ve vatan topraklarını parçalamak isteyenlere karşı, onurunu, birliğini ve bölünmez bütünlüğünü kararlılıkla koruyacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Mustafa Kemal'in önderliğinde kenetlenen aziz milletimiz eşsiz bir vatanseverlik ve kahramanlık destanı yazmış, Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla, Türk ulusunun iradesini üstün kılan, laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin de temelleri atılmıştır. Ancak, Türkiye Cumhuriyetiyle, Mustafa Kemal ATATÜRK ve devrimleriyle hesaplaşma zihniyetinde olan siyasi iktidar milli bayramları yasaklayarak, başta çocuklarımız, gençlerimiz olmak üzere Türk ulusuna geçmişini, tarihini unutturma çabası içerisindedir. Bu nafile çaba asla başarıya ulaşamayacaktır. Unutulmamalıdır ki, geçmişini bilmeyen ve tarihini doğru okuyamayanlar geleceklerine yön veremezler. Bugün; Ulu Önderimizin 19 Mayıs'ı bir bayram olarak armağan ettiği geleceğimizin güvencesi gençlerimize düşen en büyük görev, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin yol göstericiliğinde, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, milli değerlerimizi ortadan kaldırmak isteyenlere karşı sonuna kadar mücadele etmektir. Şüphesiz ki, Türk gençliği O'nun açtığı ışıklı yolda, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyet'in erdemlerinin, kazanımlarının farkında, aydınlık yarınlara emin adımlarla yürüyeceklerdir. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, büyük bir özlem ve bağlılıkla, Türk Ulusunun bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna aziz canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu güne anlam katan gençlerimiz başta olmak üzere, Ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını içten dileklerimle kutluyorum."