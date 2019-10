Şentop: Yeni sisteme intibakın gerçekleştirilmesi sorumluluğu Meclis'tedir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün milletimizin gözü buradadır. Ülkemizin çözüm bekleyen sorunlarının ele alınması, milletimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren adımların atılması ve yeni hükümet sistemine tam olarak intibakın gerçekleştirilmesi sorumluluğu bu Meclis'tedir" dedi.

TBMM'de 27'nci dönem 3'üncü yasama yılı başladı. Meclis'teki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanında TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı. Şentop'un anıta çelenk koyması ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılının açılışı nedeniyle 'özel gündemle' toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefet partisi liderlerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin de katıldığı oturuma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sağlık sorunları nedeniyle katılamadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılında TBMM tarafından alınacak kararların, çıkartılacak kanunların ve gösterilecek gayretin millete ve devlete hayırlı olması dileğinde bulundu. Şentop, "Bugün çatısı altında toplanmaktan müftehir olduğumuz TBMM, 100 yıl önce istila ve ilhak tehdidi karşısında istiklal iradesinin mücessem hali olarak ortaya çıkan millî mücadelenin karargâhı olmuş ve zaferden sonra kurulan yeni devletimizin kurucu temellerini inşâ ederek, hayatî tarihî bir görev ifâ etmiştir. Bu sebeple, bu çatı altında gerçekleşen her oturum, her yasama faaliyeti, millî mücadele ruhunda mânâsını bulan istiklâl irademizin bir faslını teşkil etmektedir" dedi.

DİĞERLERİNDEN AYRICALIKLI

Bu yasama yılının diğer yasama yıllarından farklı olduğunu vurgulayan Şentop, "Zira bu yasama yılı içerisinde, 23 Nisan 2020'de, TBMM'nin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü kutlayacağız. Bu yüzden, milletimizin istiklal uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın 100’üncü yıldönümünü memleketin dört bir yanında olduğu gibi bu çatı altında idrak edenlerin ayrıca bahtlı olduklarını düşünüyorum. Elbette böylesi anlamlı bir yıldönümünde bu çatı altında olmanın ayrı bir mânâsı var. Bu durum bazı sorumlulukları da hepimize yüklemektedir. Her ne kadar kimi zaman sert ve bazen de haksız eleştirilere maruz kalsalar da milletvekillerimiz, yoğun bir tempoyla ve zor şartlar altında çalışmaktadır. Bu çalışma temposunun daha da artacağına; daha uyumlu ve gayretli bir yasama yılı geçireceğimize, oturumların ve siyasetin 100’üncü yılın manasına uygun olarak daha da verimli seyredeceğine kanaatim tamdır" dedi.

'ÇATIŞMALARA SON VERMEYE MECBURUZ'

Şentop, tarihin yeniden şekillendiği, coğrafyaların derin yarılmalar ve altüst oluşlar yaşadığı bir zaman diliminde olduklarını vurgulayarak, "Bu yeni durumun, birçok riskler ve tehditler içerse de, milletimiz ve istiklâli uğruna çetin mücadeleler verdiğimiz vatanımız için bir hamle çağının müjdecisi olduğuna yürekten inanıyorum. Fakat bu hamleyi gerçekleştirmek için her zamankinden daha çok çalışmaya, takatimizi tüketen kısır çekişmelerden uzak durmaya ve birliğimize kasteden çatışmalara son vermeye mecburuz. Bu mecburiyetin ifasına en çok hizmet edilecek yer de, işte burası, TBMM'dir" diye konuştu.

'MİLLETİMİZİN GÖZÜ BURADA'

TBMM Başkanı Şentop, TBMM’nin önemine dikkat çekerek, "Bugün milletimizin gözü buradadır. Ülkemizin çözüm bekleyen sorunlarının ele alınması, milletimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren adımların atılması ve yeni hükümet sistemine tam olarak intibakın gerçekleştirilmesi sorumluluğu bu Meclis'tedir. Bu Meclis, şanlı ve ibretlerle dolu mâzisiyle olduğu kadar, geleceği inşa edecek güçlü iradenin sahibi olması bakımından da tarihî bir öneme sahiptir. Bu önemin her bir milletvekili arkadaşım tarafından hakkıyla kavrandığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ŞİDDET, SİYASET KURUMUNUN EN YIKICI DÜŞMANIDIR'

Şentop, Türkiye'nin tarihi ile örnek bir ülke olduğunu ifade ederek, "170 yılı aşkın seçim, 142 yıllık parlamento tarihi ve 73 yıllık çok partili siyasi hayatı, Türkiye'yi farklı ve öncü kılmaktadır. Bu yüzden demokrasimizin değerini ve anlamını daha iyi kavramak, demokrasimizin bize kattıklarını hakkıyla değerlendirmek zorundayız. Fakat demokrasimizin değeri ve anlamı üzerinde dururken, demokrasi dışı arayışları, özellikle şiddeti siyasi bir yöntem sayan ve bu yolla şiddeti meşrulaştırmaya yönelen çarpık anlayışın içerdiği tehlikeye işaret etmeyi de elzem görüyorum. Gerekçesi, yöntemi ve şekli ne olursa olsun şiddet, demokrasimizin ve siyaset kurumunun en yıkıcı düşmanıdır. İçinde şiddetin yaygınlaştırılmasına ve onaylanmasına dair niyet taşıyan her söylem, Türkiye’ye suikasttır ve ortadan kaldırılmayı hak etmektedir. Sırtını şiddete dayayan, varlığını çatışmaya borçlu olan her yapı, milletimizin iradesi karşısında er veya geç, ama mutlaka mağlup olacaktır" şeklinde konuştu.

'KARDEŞLERİMİZİN GÖZÜ BURADADIR'

Şentop, "Bugün sadece aziz milletimizin değil, dünyanın birçok coğrafyasında yaşayan ve gönülleri Türkiye ile çarpan kardeşlerimizin de gözü buradadır. Nasıl ki, bundan 948 yıl önce İslam dünyasının camilerinde Sultan Alparslan için dualar edildiyse; nasıl ki, bundan 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan millî mücadelenin başarısı için birçok memleketten bu kutlu kıyama destek verildiyse, bugün de Türkiye ve haklı mücadelesi çok geniş bir destek görmektedir. Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünde milletimizin bizden beklentisi de, fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen bu yolda mutabakatla hareket etmemiz, millî çıkarlarımızın tahakkuku için elbirliği yapmamızdır. 100’üncü yılını idrak eden bu Yüce ve Gazi Meclisin her bir mensubunun bu beklentiye uygun davranacağına inanıyorum" dedi.