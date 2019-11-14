Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti (2)

AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, valilik ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti. Şentop, ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Mehmet Habip Soluk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan TBMM Başkanı Şentop, üniversite öğrencilerine hitap ederek, "Dünyada 143 ülkenin nüfusundan daha fazla öğrencimiz var. Eğer değerlendirebilirsek muhteşem bir genç nüfusumuz var. Biz çocuklarımızın, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını istiyoruz. Çünkü onlar bizim kökü mazide olan atimiz. Bu sebeple istikbalin güçlü devleti, gelişmiş milleti olmak için çocuklarımızı, gençlerimizi, yarının dünyasına hazırlamaya gayret ediyoruz. Onlar bizim kökleri inancımızın, itikadımızın esaslarından beslenen, aklın ve bilimin ışığıyla dalları uzayan çınar ağaçlarımız. Onlar, manevi kalkanlarla kuşanmış, milli hedeflerimize koşmaya hazırlanan akıncılarımız. Eğer çocuklarımızı, gençlerimizi, gelecek hedeflerimiz doğrultusunda yetiştirebilirsek mutlaka başarırız" diye konuştu.

Başarmanın şartının çalışmak, inanmak, ümitli olmak olduğunu belirten Şentop, şunları söyledi:

"Bizim kitabımızda ümitsizlik diye bir şey yok. Gençlerimiz de hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, yayında gerilmiş ok gibi ileri atılmaya hazır olmalıdırlar. Çalışmayı ibadet kabul etmeli, yeni şeyler öğrenmeyi servetine servet katmak gibi görmelidirler. Akıl ve bilginin değerli olacağı sanayi 4.0 çağında Allah'ın adaletinin tecelli ettiğine şahit olacağız. Yüce Allah'ın bize yaptığı emir ve tavsiyelere uyarsak adalet mutlaka bizim lehimize tecelli edecektir. Geçmişimizde olan altın çağlarımızı 21'inci yüzyılda ihya etmek ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Biz yarının umutlarına sarılalım. Millet olarak, Müslümanlar olarak buna ihtiyacımız var. Umudunu bize bağlayan yüzlerce milyon insana karşı tarihimizden, kültürümüzden ve inancımızdan gelen sorumluğumuz var. Çünkü biz büyük bir medeniyetin varisleriyiz. Vicdan medeniyetinin mensuplarıyız. Bugün de insanlığın vicdanına sözcülük ediyoruz. Başkalarında da vicdani uyanışa vesile olmaya gayret ediyoruz. Dünyamızı daha yaşanılır hale getirmek zorundayız. Ülkemizin, dünyanın mamur olmasını istiyorsak görevimizi layıkıyla yapmalıyız."

Konuşmanın ardından CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, TBMM Başkanı Şentop'a hat sanatıyla 'Ya Fettah' yazılı tablo hediye etti.