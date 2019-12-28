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Şentop'tan Somali mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2 Türk vatandaşının da yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Şentop, Twitter hesabındaki mesajında, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da...
POLİTİKA 28.12.2019, 16:17
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2 Türk vatandaşının da yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, Twitter hesabındaki mesajında, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen terör saldırısında içlerinde 2 vatandaşımızın da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini teessürle öğrendim. Dost Somali halkına ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Somali’de gerçekleşen saldırı, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarıdır. Bu acı olay, Türkiye’nin terörün her türlüsüne karşı yürüttüğü kararlı ve örnek mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.
Şentop, Twitter hesabındaki mesajında, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen terör saldırısında içlerinde 2 vatandaşımızın da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini teessürle öğrendim. Dost Somali halkına ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Somali’de gerçekleşen saldırı, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarıdır. Bu acı olay, Türkiye’nin terörün her türlüsüne karşı yürüttüğü kararlı ve örnek mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.
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