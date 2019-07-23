Şentop'tan 'Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı' mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılını, paylaştığı mesajla kutladı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeniyle kaleme aldığı mesajında, Türkiye'nin milli mücadele tarihinin hayati aşamalarından Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünü idrak etmenin haklı gururunun yaşandığını belirterek, "İşgal ve istila tehdidi karşısında Milli Mücadele ruhunu yükseltmeyi en asli vazifesi sayan milletimizin 100 yıl önce ortaya koyduğu basiretin görünür, cesaretin hissedilir olduğu ve 'istiklâl-i tam' iradesinin ilan edildiği Erzurum Kongresi, gerçekleştiği günden itibaren tarihimize şekil veren bir dönüm noktası olmuştur" ifadelerini kullandı.'VAR OLMA MÜCADELESİNİN BAŞARISINI NESİLLERE AKTARMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ'Türk milletinin var olma mücadelesindeki kararlılığını gösterdiği bu tarihi kongrede alınan 'Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekun kendisini savunacak ve direnecektir' kararının, bugünü tanzim ve yarını inşa etme gayretinin temelinde yer almayı sürdüreceğini vurgulayan Şentop, mesajında şunlara yer verdi:"19 Mayıs'ta Samsun'da ilk adımı atılan, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas ve nihayet bütün Anadolu'da başlayan var olma mücadelesinin gurur verici başarısını, bugün ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Asil milletimiz, 100 yıl önce verdiği istiklal mücadelesinden aldığı ilham ile bugün de geleceğine ümitle bakmaktadır. Türkiye Devleti, bugün milleti ve dünya için sözü olan bir umudun adıdır. Bu sebeple her geçen gün gelişen büyük ve güçlü Türkiye idealimiz bizlerin çalışma azmini arttırmaktadır."Şentop, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını andığı mesajında, "Bu şuur ve inançla, 100 yıl önce 'istiklâl-i tam' şiarını yükselten Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını; bu topraklardaki varlığımızın muhkem kalesi Erzurum'da milli hattı kurmak için öne çıkan, Süleyman Necati Bey, Cevad Bey, Hüseyin Avni Ulaş, Hoca Raif Efendi ve Kazım Karabekir Paşa başta olmak üzere bütün vatanperverleri ve kahraman Erzurumluları rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor, Milli Mücadele ruhuna sadakatin millet olarak en temel kılavuzumuz olduğunu bir kez daha ilan ediyorum" ifadelerin yer verdi.