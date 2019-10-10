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Şentop, Rusya Duması Başkanı Volodin ile telefonda görüştü

ANKARA, ()- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyeçeslav Volodin ile telefonla görüştü. TBMM Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, TBMM Başkanı Şentop ile Vyeçeslav Volodin'in görüşmesinde, İstanbul'da...

POLİTİKA 10.10.2019, 16:07
Şentop, Rusya Duması Başkanı Volodin ile telefonda görüştü

ANKARA, ()- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyeçeslav Volodin ile telefonla görüştü.
TBMM Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, TBMM Başkanı Şentop ile Vyeçeslav Volodin'in görüşmesinde, İstanbul'da gerçekleştirilecek, 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi' konulu 3'üncü Parlamento Başkanları Konferansı'na ilişkin konular ele alındı.

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