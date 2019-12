Şentop: Bir tezkere geleceğini biliyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile ilgili, "Bu tezkerenin Meclis'e geleceğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Bir tezkere geleceğini biliyoruz. Ancak, henüz gelen bir tezkere yok" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Salonu'dan, Meclis'in açılışının 100'üncü yılı etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Şentop, 100'üncü yıl etkinliklerinin Ocak ayından itibaren başlayacağını söyledi. Şentop, etkinlikler kapsamında Milli Mücadele ile TBMM’nin 100 yıllık tarihsel gelişiminin uluslararası alanda akademisyenlerle birlikte ele alınacağı konferanslar, toplantılar ve ayrıca uluslararası sempozyumlar zincirinin hazırlandığını anlattı. Yürütülecek faaliyetlerin de, pek çok il merkezinde 2020 boyunca devam edeceğini aktaran Şentop, Meclis tarihini anlatacak ana belgesellerin olduğunu kaydetti. Şentop, TBMM'nin fiziki yapıları, içindeki eserler, kütüphanesindeki tarihi önemdeki belgeler, genel kuruldaki tarihi konuşmaların ve anların perde arkasında neler yaşandığı gibi konuların ele alınacağı 15 dakikalık belgeseller yapılacağını söyledi.

SOSYAL MEDYADA MİLLİ İRADE TARİHİ

Kamuoyunun yakından tanıdığı değerli bilim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar ve spor dünyasından insanların, 23 Nisan 2020’ye kadar milli mücadele sürecinde yaşananları sosyal medyadan kısa anlatımlarla kamuoyuna anlatılacağını aktaran Şentop, her anlatımın, giriş ve çıkış spotlarıyla birlikte yaklaşık 30 saniye süreceğini söyledi. 1 Ocak 2020 ila 23 Nisan 2020 arasında toplam 115 ismin, kampanyada yer alacağını, hazırlanan filmlerin, TBMM’nin sosyal medya mecraları üzerinden her sabah 07.00'de yayına açılacağını kaydetti. Şentop, internet sitesi ve mobil uygulamaların açılışının 23 Nisan'da pek çok kutlama başlığı ile birlikte gerçekleştirileceğini, ayrıca üniversite gençliğinin katılacağı kısa film yarışması düzenleneceğini belirtti. En beğenilen 5 film için TBMM tarafından yayın mecraları oluşturulacağını kaydetti.

KAMU SPOTLARI

Şentop, 2020 boyunca hazırlanacak her biri yaklaşık 40 saniyelik 12 adet kamu spotunun, her ay seçilecek anlamlı bir günde paylaşıma açılacağını, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi bünyesinde dönemin arşivlerinden seçilecek fotoğraflarla hazırlanacak serginin 15 ilde gerçekleştirileceğini kaydetti. Şentop, "Uzman akademisyenler tarafından hazırlanan ansiklopedik çalışmada Meclis tarihi tüm boyutlarıyla ele alınırken, YÖK ve üniversitelerle sağlanan işbirliğiyle TBMM’nin 100'üncü yılını esas alan özel sayıların çıkarılması koordine edilecek. 23 Nisan 1920'de gerçekleşen Meclis açılışı, tiyatro sanatçıları eliyle canlandırılarak, o günün atmosferi kamuoyuna yansıtılacak. Her yıl 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye’ye gelen çocuklar arasından, önceden yapılacak yazışmalarla seçilecek 'çocuk parlamenterler', TBMM Genel Kurulu’nda özel bir oturumla bir araya gelecek. PTT Genel Müdürlüğü’nün 100'üncü yıla özel pullar basması tasarlanacak" dedi.

'BİR TEZKERE GELECEĞİNİ BİLİYORUZ

Şentop, gündeme ilişkin soruları da cevapladı. Şentop, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nin Ocak ayında Meclis’e gönderileceğine ilişkin soru üzerine, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye sınırlarının dışında görev yapabilmesi için Meclis’ten izin gerekiyor. TBMM’de bir izin alınması gerekiyor. Bu tezkerenin Meclis’e geleceğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu konu konuşuldu. Libya ile askeri anlaşma yapıldı. Bir tezkere geleceğini biliyoruz. Ancak, henüz gelen bir tezkere yok" dedi.

'ABD BAŞKANI PARTİSİZ Mİ?'

Şentop, partili bir Meclis Başkanı veya belediye başkanının bir siyasi partinin genel başkanı olabilmesini mümkün kılacak düzenleme konusunda, "Meclis Başkanı ile ilgili doğru bulmam böyle bir şeyi. Partili cumhurbaşkanlığı diye bir şey yok anayasada esasen. Sadece cumhurbaşkanlığının bir siyasi parti üyesi olmasına dair de bir engel yok. Başkanlık sisteminde dünyanın hiçbir yerinde zaten başkanın partisiz olmasına dair bir düzenleme yok. ABD Başkanı partisiz mi? Dünyanın neresine giderseniz gidin eğer bir başkanlık sistemi varsa o ülkede başkan mutlaka partilidir. Malum manuel vitesli otomobiller var, otomatik vitesli olanlar var. Sürekli manuel vitesli kullananlar, manuelden otomatiğe geçenler ilk bindiğinizde en azından debriyaj arıyorsunuz, eliniz vitese gidiyor falan. İkisinin motorlarının çalışma mantığı farklı" diye konuştu.

'DEĞERLENDİRME YAPMAM DOĞRU OLMAZ'

Şentop, yeni partilerle ilgili ise "Mevzuata göre siyasi parti kurmak gerekli şartlar sağlandıktan sonra herkes için bir tercihtir, olabilir, bunlarla ilgili bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum. Zaten bu konularda değerlendirme yapacak birçok arkadaşımız var" diye konuştu

Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin de "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, parlamentonun güçlenmesine bir imkan sunduğuna inanıyorum. Sistemin, Meclis’in itibarının zedelediğine ilişkin eleştirilere katılmıyorum. Bu konuda hepimize milletvekillerine, siyasetçilere, medyaya da görev düşüyor. Yapılan değerlendirmeler, parlamentonun itibarını zedelemeye yönelik bunu hedef alan sözler, konuşmalar, haberler, değerlendirmeler olmamalı. Bu bir sorumluluk gereğidir" dedi.

DARBE KOMİSYONU RAPORU

Şentop, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili Meclis’te kurulan araştırma komisyonun hazırladığı raporla ilgili CHP’li milletvekillerinin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine "Komisyon, raporunu dönemin Meclis Başkanı’na sundu. O rapor komisyon çoğunluğunun onayı ile hazırlandı. Ancak, rapor ile ilgili CHP’li komisyon üyeleri itiraz ettiler. İddia şu; bir metin vardı, bu metne göre muhalefet şerhi yaptık. Bizim muhalefet şerhinden sonra metin değişti. Böyle bir iddia vardı. Bunun üzerine dönemin meclis başkanı metni komisyona iade etti" değerlendirmesinde bulundu.