Sendika temsilcilerinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB, TESK, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı temsilcilerini kabul etti.CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, CHP genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Aykut Erdoğdu da yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na özellikle 'Barış Pınarı Harekatı' çerçevesindeki görüşlerimizi aktarma fırsatımız oldu. Buradan da Sayın Bahçeli'ye 'geçmiş olsun'a gideceğiz ve harekatla ilgili görüşlerimizi aktaracağız" dedi.