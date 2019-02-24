Selim Kotil: Projelerimiz aidiyet duygusunun sonucudur

BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, "Haydar Hoca (Haydar Baş) bana aidiyet duygusunu, Mustafa Kemal’in yolundan gitmem gerektiğini öğretti” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Maltepe Kent Konseyi’nde ilçe vatandaşlarıyla buluştu. Programda üniversite hocasının kendisini Amerika’ya yollama teklifinden bahseden Kotil, "Bana bu teklif 2 ay önce yapılsaydı 'evet’ derdim. Ama 2 ay önce Haydar Hoca (Haydar Baş) ile tanışmıştım. O, bana aidiyet duygusunu, Mustafa Kemal’in yolundan gitmem gerektiğini öğretmişti” diye konuştu.

“AİDİYET DUYGUMUZ PEYGAMBER EFENDİMİZ’DEN, MUSTAFA KEMAL’DEN GELİYOR”

Vatana ve millete duyduğu aidiyet duygusunun nasıl oluştuğundan bahseden Kotil, “Boğaziçi Üniversitesi’nde bir derste Amerikalı bir hocamız soru çözümü yapıyordu. 90 dakikalık dersin 40 dakikasında bir soruyu çözmekle uğraştı. Ben de hocaya soruyu uzun yoldan çözdüğünü söyledim. Hoca da ‘Tahtaya gel’ dedi. Soruyu 2 satırda çözdüm. Sonra hoca sınıfa dönüp ‘Bakın çocuklar. Bu arkadaşınızın kullandığı metot Einstein’in genel görelilik teorisiyle aynıdır. Ders bitmiştir, herkes çıksın ’dedi. Ardından bana dönüp ‘Selim, seni Amerika’ya gönderelim’ dedi. Bana bu teklifi 2 ay önce yapmış olsaydı ‘Evet’ derdim. Ama 2 ay önce Haydar Hoca ile tanışmıştım. O, bana aidiyet duygusunu, Mustafa Kemal’in yolundan gitmem gerektiğini öğretmişti. Bizim bu vatana olan aidiyetimiz Peygamber Efendimiz’den, Mustafa Kemal’den, Haydar Hoca’dan gelmektedir. Bizim projelerimizin tamamı bu aidiyet duygusu sonucunda ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“BU PROJELER NEDEN BİZİM İÇİN İMKANSIZ DEĞİL?”

Bazı projelerinin gerçekleştirilmesinin çok zor olduğu iddialarına değinen Kotil, “Bazıları bizim projelerimiz için yapılması imkansız diyor. Bunları diyenler için evet imkansız olabilir ama bizim için o kadar kolay ki. Nasıl mı kolay? Daha önce belirttiğim aidiyet duygusunu hissetmeyen biri için bunlar eziyetten öteye gidemez ama bizim bu vatana karşı aidiyet duygumuz o kadar fazla ki, bu projeleri yapmak bizim için çok ama çok kolay" diye konuştu.