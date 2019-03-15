Selim Kotil: İstanbul’un bütün balıkları kaçtı

İSTANBUL, () - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, “Eskiden kalkan, lüfer, uskumru bunlar Boğaz’ın balığıydı. Peki, şu anda bunları bulabiliyor muyuz? Maalesef İstanbul’un bütün balıkları kaçtı” ifadelerini kullandı.

Kadıköy’de yaptığı konuşmada, İstanbul’un su habitatının bozulduğundan bahseden Kotil, şunları söyledi:

“Çocukluğumda rahmetli amcam Aytekin Kotil ile Bakırköy sahilinde lüfer tutardık. Kalkan, lüfer, uskumru bunlar Boğaz’ın balığıydı. Peki, şu anda bunları bulabiliyor muyuz? Maalesef İstanbul’un bütün balıkları kaçtı. Ukrayna’ya, Rusya’ya gitti. Niye? Çünkü doğayı kirlettik, denizi kirlettik. Oysa İstanbul’un denizinden, dağından, taşından istifade edebilirdik. Hem de hiçbir zarar vermeden bunu yapabilirdik. İstanbul’da balık türlerinin azalmasının temel sebebi arıtma sisteminin çağdışı olmasıdır. 80 metrelik İstanbul Boğazı’nın 10 metre aşağısından sonra balık yaşayamıyor. Çünkü İstanbul’da arıtma tesislerinin iki üç tanesi hariç tamamında ön arıtma var. Bunun sonucunda Marmara’nın dibi kanalizasyona döndü. Balıklar da burunlarını tıkayıp denizlerimizi terk ettiler. Biz bunu durduracağız. Bütün ön arıtmaları biyolojik arıtmaya çevireceğiz.”

“BİZİM DÖNEMİMİZDE İSTANBUL’DA ELEKTRİKLİ VAPUR KULLANILACAK”

Denizin kirlenmesinin önüne geçilmesi için elektrikli vapura geçilmesi gerektiğini ifade eden Kotil, “İç hatlardaki bütün eski vapurları değiştireceğiz. Bizim dönemimizde İstanbul’da elektrikli vapur kullanılacak. Bu projemizi yüzde yüz Türk sermayeli firmalar ile gerçekleştireceğiz. Daha geçenlerde, Tuzla’da bir Türk tersanesi Norveç’e elektrikli vapurlardan 2 tane yaptı. 360 yolcu, 160 araba kapasiteli vapur üretimi gerçekleştirdiler. Dikkatinizi çekerim; bu gemiler hibrit değil, yani tamamen elektrikli. İnsanlarımızın çok haberi olmasa da bu olay dünya basınında büyük ses getirdi” dedi.

“BİZİM İÇİN ELEKTRİK DEMEK; MALİYETİN SIFIR OLMASI DEMEK”

İstanbul’un elektrikli vapura ihtiyacı olduğunu belirten Kotil,“Elektrikli vapurların iki kritik avantajı var. İlk olarak maliyeti neredeyse sıfırlıyoruz. Çünkü bizim için elektrik demek maliyetin sıfır olması demek. Bizi takip edenlerin bildiği üzere İBB olarak elektriği Boğaz akıntısından elde edeceğiz. Buradan elde ettiğimiz elektriği bedavaya vapurlarımıza kullandıracağız. 70 milyon TL’lik mazot yükünden İBB’yi kurtaracağız. Bu sisteme geçilmesiyle beraber İstanbul iç hatları hizmetini milletimize bedavaya sunacağız. Ancak keyif amaçlı yapılan boğaz turlarından para almaya devam edeceğiz. İkinci olarak ise suyu kirletmemiş olacağız. Doğayla barışık, suyu kirletmeyen vapur sistemine geçmiş olacağız. İstanbulluları deniz ile yeniden barıştırmamız lazım. Denizin kirliliğinden dolayı İstanbullular denizden uzaklaştı. İBB olarak denizin kirlenmesinin önüne geçeceğiz” diye konuştu.