Seçimin kilidi Teröristlerin(!) elinde!

aydınSes Gazetesi ve Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Murat Aydın, gidilecek bir seçimde Parlementer Sisteme geçini AKP ve Tayyip Erdoğan'ın işine yarayacağını iddia etti. Yapılan son anketlerde halak Ak Parti'nin birinci parti görüldüğünü öne süren Murat Aydın, parlementer sistemde AKP'nin hükümeti kurmakla görevlendirileceğini, ve kurma ihtimalinin de büyük olduğunu kaydetti. Aydın, iktidarında seçim ve anayasa üzerinde gündem oluşturmasının vatandaşın geçim sıkıntısı nedeniyle oluşanbaşka alanlara çekilerek, gündem değiştirilmek istendiğini öne sürdü. Aydın, bugün seçim olması durumunda, kilit partinin 'Teröristler' denilen HDP olduğunu da kaydetti. İşte Murat Aydın'ın Yazısı...