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Seçim öncesi din istismarı... CHP adına sahte brdoşür basıp dağıttılar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün düzenleyeceği Ankara mitingi öncesi başkentte dağıtılan sahte broşürler tepki topladı.

Seçim öncesi din istismarı... CHP adına sahte brdoşür basıp dağıttılar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün düzenleyeceği Ankara mitingi öncesi başkentte dağıtılan sahte broşürler tepki topladı.

Seçime iki gün kala devreye giren bazı karanlık eller, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından basılmış gibi gösterdikleri çeşitli broşürleri Ankara'da dağıtıma soktu.

Broşürlerde CHP'nin başörtüsüne karşı olduğu yalanının yanı sıra, HDP adayı Selahattin Demirtaş üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmaya çalışan sahte bilgiler yer aldı.

KARANLIK OLDUKLARI KADAR BECERİKSİZLER

Broşürlerin kötü bir tasarıma sahip olması, CHP logosunun yanlış kullanılması, kampanya döneminde kullanılan görsel ve yazım biçimleriyle uzaktan yakından alakası olmayan bir tasarım tercih edilmesi, 'karanlık ellerin' ne kadar beceriksiz olduklarını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Sahte broşürler sosyal medyada da büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, başörtüsü ve HDP üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratma gibi boş bir çabanın ürünü olan bu broşürleri sadece kınamakla kalmadı, bazı komik yorumlar da yapıldı.

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Muharrem InceAk PartiCHPSeçimTürbanBaşörtüsü
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