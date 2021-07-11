Seçim olsa hangi ittifak kazanır; İşte partilerin oy oranları

ArtıBir araştırmanın son anket sonuçlarına göre, Millet ittifakı birinci sırada yer alırken, Cumhur İttifakı'nın oylarının geçtiğimiz 6 ayda erimesi dikkat çekti...

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz ArtıBir araştırmanın son anket sonuçlarını kendi YouTube kanalında değerlendirdi.

Araştırma sonuçlarına göre, Ocak ayından Haziran ayına kadar AKP oylarında yüzde 3,4 düşüş gözlenirken, MHP oylarında yüzde 1,3 düşüş gerçekleşti. Aynı dönemde CHP oyları yüzde 1,3 artarken, İYİ Parti'nin oyları yüzde 2,6 arttı.

ArtıBir araştırmanın kararsızlar dağıtıldıktan sonra, Haziran ayı sonuçları şu şekilde:



AKP 31,5



CHP 27,5



İYİ Parti 14,1



HDP 11,1



MHP 7,1



DEVA Partisi 3



Gelecek Partisi 1,9



Diğer 3,8

Bu sonuçlara göre, Hakkında kapatma kararı açılan HDP oyları kilit durumda. HDP olmadan Ne Cumhur İttifakı, ne de Millet İttifakı iktidar olabiliyor. Görüldüğü üzere AKP ile MHP'nin oylaranın toplamı 38.6 olurken, Millet İttifakının oyları ise CHP ile İyi Parti 41. 6 yapıyor. Bunlara, deva ile Gelecek Partisini de eklersek sonuç 45.5 oluyor. Bur durumda Ne Millet İttifakı ne Cumhur İttifakı kazanıyor.

Hakkında MHP'nin talebi ile kapatma davası açılan HDP kilit parti durumunda. HDP'nin Millet İttifakıyala birlikte durması, Millet'e seçimi kesin kazandırıyor. Olası bir durumda Cumhur İttifakı ile bir anlaşma yapması durumunda ise Cumhur İttifakı'ın oyunu 49.7'e çıkartıyor. İşte O zaman kalan 3.8'lik diğer küçük partilerin alacağı oy ço önem arzediyor. Mustafa Sarıgül'ün, Muharrem İnce'nin kurdugu partilerin Millet İttifakından alıp Cumhur İttifakına taşıyabileceği olası oy çok önem kazanıyor.

ArtıBir araştırmanın kararsızlar dağıtıldıktan sonra, Ocak ayı sonuçları şu şekilde:



AKP 34,5



CHP 26,2



İYİ Parti 11,5



HDP 11,6



MHP 8,4



DEVA Partisi 4,1



Gelecek Partisi 2,6

Kemal Özkiraz'ın Artı1 Araştırma değerlendirmesi

