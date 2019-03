"Sarıyerliler zenginleşecek"

İSTANBUL,() - Sarıyer'de 4,5 yıl AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüttükten sonra 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı olan Salih Bayraktar, ilçe için hazırladıkları projeler ve göreve başladığı ilk günden bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sarıyer İlçe Başkanı olarak göreve geldiğinde bütün kanaat önderleriyle, geçmişte belediye başkanlığı yapmış, meclis üyeliği yapmış isimlerle ve vatandaşlarla görüştüğünü dile getiren Salih Bayraktar, saha analizleri ve anketler yaptırarak Sarıyer’in meselelerini topyekûn masaya yatırdıklarını belirtti. Salih Bayraktar, bu süreçte Sarıyer’in en önemli meselesinin mülkiyet sorunu olduğunu gördüklerini ifade etti.

Bayraktar Sarıyer’in mülkiyet sorununa ilişkin şunları söyledi:

“Geçmişte devlet bu soruna çözüm üretmeyince vatandaşımız sorunu kendi imkânlarıyla çözmüş. Geçmişte olumlu, olumsuz deneyimler yaşanmış. Ortada fiili bir durum var. Bu fiili duruma kayıtsız kalamazdık. Mevcut durumu nasıl yasal hale getiririz diyerek bu çalışmaları başlattık. Dört buçuk yıl çalıştık, raporlar hazırladık. Bakanlık nezdinde, Büyükşehir nezdinde çalışmalar yaptık ve en sonunda 24 Haziran Seçimleri öncesinde de İmar Barışı Yasası’nı çıkardık. Bu yasa çok önemli bir yasaydı. Bugün 9 buçuk milyonun üzerinde bir müracaatın olduğunu görüyoruz. Neredeyse Türkiye’nin tamamını ilgilendiren bir yasa oldu. Bu yasayı Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli bir desteği ve Sayın Binali Yıldırım beyefendinin katkılarıyla çıkartmış olduk. Böylece önemli bir sorunu da çözdük. Bu birinci adımdı. Bunun ikinci adımı var. Şu an bütün binalar kayıt altına alınmış durumda. İkinci adımda yani dönüşüm adımlarında, tapu verilme aşamalarına hazır hale geldi. İnşallah bu adımlar da devam edecek. İmar mevzuatına aykırı yapılmış binaların bir an önce dönüşüm planları yapılarak can güvenliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyorum.”

"SARIYER SAĞLIK MERKEZİ OLDU"

Sarıyer’in sağlık hizmetleri açısından yetersiz bir durumdayken, şu an Sarıyer’in sağlık merkezi haline dönüştüğünü belirten Salih Bayraktar “350 yataklı, 89 yoğun bakım ünitesi, 15 ameliyathanesi olan Türkiye’nin en modern hastanesini Sarıyer’imize kazandırdık. Bugün bu hastanemizde iki 100 poliklinik hastası, bin 100 acil hastası hizmet alıyor. 50 ile 60 arasında da ameliyat yapılıyor” dedi.

GENÇLİK KAMPI VE BİLİM TEKNOLOJİ MERKEZİ

Gençliğe yapılan yatırımları çok önemsediğini ve İlçe Başkanlığı görevine gelir gelmez bu yönde projeler oluşturduğunu ve başlattığını ifade eden Bayraktar şöyle konuştu:

“Denizin ormanla bütünleştiği 250 dönümlük orman arazisini Büyükşehir’e tahsis ettirdik. Burayı gençlik kampı yaptık. İçinde yelken, kürek, kano, su sporlarının olduğu, dağcılık, okçuluk, 40 çeşit oyunun olduğu macera parkuru, 220 öğrencimizin yatılı kalabileceği muhteşem bir kampı Sarıyer’e kazandırdık. İçinde eğitim seminer salonları, kapalı spor salonları var. Her gün 200 öğrencimiz burada kamp yapma imkânına sahip oluyor.

Gençlik kampına entegre olarak “Bilim Teknoloji Merkezi”ni inşa ediyoruz. İçinde bilim, teknoloji, ekoloji, astroloji, dene yap, yapay zeka, kodlama gibi bir çok branşları barındıran, gençlerimizin almış olduğu eğitimleri zenginleştirmek, uygulamalı hale getirmek hatta eğlenceye dönüştürmek adına yapmış olduğumuz bir kampüs. Yılda 80 bin çocuğumuz buradan istifade edecek. Hafta içi bütün çocuklar, hafta sonu üstün yetenekli ve başarılı çocuklar buradan istifade edecek, hizmet alacaklar. Herhangi bir ücret ödemeden bu hizmetler yapılacak. Buradan biz bilim adamlarını, mühendislerimizi, mimarlarımızı, gerçekten bu ülkeye katkı sunacak gençlerimizi yetiştirmek istiyoruz. Bu gençlerimiz aynı zamanda burada eğitimci kadroda olacaklar.

Bunun yanında “çocuk üniversitesi” ve “çocuk müzesi” projemiz var. Bunları yaptığımız zaman inşallah gençlerimiz buralardan istifade edecek.”

“31 MART’TA KAZANAN ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ OLACAK”

Sarıyer’de doğmuş, büyümüş biri olarak Sarıyer’in dertlerini, dokusunu, insan yapısını bildiğini ifade eden Salih Bayraktar, “Biz öncelikle ‘damdan düşen’ konumundayız. Hepimizin hayali, gelecek ve huzur endişesi olmayan sorunları çözülmüş bir Sarıyer. Yaptıklarımız var ve projelerimiz var. Biz Sarıyer’de muhalefetteyiz, hiçbir zaman karalama siyaseti yapmadık. Biz bunu doğru bulmuyoruz, etik bulmuyoruz. Muhalefette olmamıza rağmen hep Sarıyer’e nasıl hizmet ederiz gayreti içinde olduk ve yaptıklarımız var. Mülkiyetten, sağlığa, ulaşıma, imara ve gençlikle ilgili yapmış olduğumuz projeler var. Sarıyerliler bunları biliyor ve farkındalar. Bu sunduğumuz projelerimizi de yapacağımızı çok iyi biliyor. Sarıyerlinin bize inancı, güveni tam. Bundan dolayı Sarıyerli komşularımızın teveccühüyle belediye başkan adayı olduk, şu an sahada da bu teveccühü görüyorum, bu sahiplenmeyi görüyorum. Bu seçimi bir mantık seçimi olarak Sarıyerli vatandaşlarımız görüyor. İnşallah 31 Mart’ta kazanan Sarıyer olacaktır. Çoluk çocuğumuzun geleceği olacaktır. Belediye Başkanı olduğumuzda biz bu projeleri Sarıyer’e kazandıracağız. Sarıyer’i ticaretin, turizmin, bilimin, teknolojinin, sanatın, kültürün, sağlığın, sporun, balıkçılığın, organik tarımın merkezi yapacağız. Sarıyer’i cazibe merkezi haline getireceğiz. Bunu yaptığımız zaman da istihdam oluşacak, gençlerimiz iş bulacak, Sarıyer topyekûn zenginleşecek inşallah” dedi.