Sarıyer’de ve Üsküdar’da da söz halkın

İSTANBUL, () - AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde İstanbul’un 39 ilçesinde vatandaşların taleplerini dinledi. Bu çalışmaların son etapları ise Üsküdar ve Sarıyer’de gerçekleşti.

Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hilmi Türkmen ise Ünalan Mahallesi sakinleriyle “Söz Sizde” programına katıldı. Vatandaşların talep ve önerilerini alarak sorularını yanıtlayan Bayraktar ve Türkmen, ilçelerini İstanbul’un güzel semtleri arasında gösterileceklerinin sözünü verdi.

“BİZİM HEDEFLERİMİZ VAR, BUNLARDAN ASLA ÖDÜN VERMEYİZ”

Vatandaşlarla samimi diyaloglar kurarak herkesle tek tek ilgilendikten sonra konuşan Bayraktar, “Sarıyer’e öncelikle siyasette nezaket, ahlak, kalite, seviye ve samimiyet getirmek üzere yola çıkacağız. Bizim hedeflerimiz, ilkelerimiz var. bunlardan asla ödün vermeyiz. Bizim mücadelemiz medeniyetimizi ihya ve inşa etmek olacaktır. Birleştirici, kaynaştırıcı olma gayretindeyiz. bölme ve parçalama değil. Bakın biz Sarıyer’de yaşayan herkesi ailenin bir parçası olarak görüyoruz. Sarıyer’i bütünleştirme gayreti içerisindeyiz. Ama birileri fitne ve fesatla bu insanları karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Sarıyer’in huzuruyla dokusuyla oynamak istiyor. Buna izin vermeyeceğiz” sözlerini kullandı.

“ARACISIZ, İLK AĞIZDAN TALEPLERİNİ DİNLİYORUZ”

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen ise, vatandaşların taleplerini dinledikten sonra yaptığı konuşmada, “Ünalan Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hem yeni dönemle ilgili yapmak istediklerimizi anlattık, hem de onların taleplerini dinledik. Hem mahalleleri için hem de Üsküdar için ne yapmak istiyorlarsa onları dinledik. Bunu aracısız yapıyoruz. Biz de onlara söylemek istediklerimizi ilk ağızdan söyleyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.