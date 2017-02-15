Şanlıurfa Valisi: Ülkemiz önemli bir sıçrama yaşayacak

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA Valisi Güngör Azim Tuna, "İnşallah referandumdan da devlet olarak, millet olarak önümüzü açacak bir netice çıkmasıyla beraber, ülkemiz önemli bir sıçrama yaşayacak" dedi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Siverek İlçesi'nde Abdulkadir Karahan Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Sınıfları gezerek yaklaşık 2 saat öğrencilerle sohbet eden Vali Tuna, daha sonra Siverek Kaymakamı Metin Demirel’i ziyaret etti ve daire amirleri ile toplantı yaptı. Belediye Başkanı Resul Yılmaz da makamında ziyaret eden Vali Tuna, Yılmaz'a Arapça 'Elif' Yazılı tabloyu hediye etti.

Başkanlık makamında açıklama yapan Vali Güngör Azim Tuna, ülkenin kritik bir eşikten geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çok kritik bir eşikte olduğumuz bu süreçte, inşallah referandumdan da devlet olarak, millet olarak önümüzü açacak bir netice çıkmasıyla beraber, ülkemiz önemli bir sıçrama yaşayacak. Ve sahip olduğu potansiyelini, özelikle insan gücünü değerlendirerek bölgesinde ve dünyada çok daha önemli ülkeler arasında girecek. Hedefleri arasında önemli bir merhaleyi de aşmış olacak. Bunun vatandaşımıza anlatılması önem arz ediyor. Belediye başkanımızda hem yapmış olduğu hizmetler, hem de birebir vatandaşlarımızla görüşerek bunu sağlamaya çalışıyorlar. Biz de bu vesile ile belediyemizi ziyaret ettik."

Belediye Başkanı Resul Yılmaz ise ilçenin sorunlarının çözümü için çalıştıklarını ifade etti.



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