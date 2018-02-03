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Şanlıurfa'da Faruk Çelik'e coşkulu karşılama (2)

"CONİ'LER BURADA DURAMAYACAK" AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, beraberindeki heyetle birlikte Harran’ın Demirli Mahallesindeki şehit Ali Aydar’ın taziyesine katıldı. Burada şehidin babası İsmail ve annesi Fatma Aydar’a başsağlığı...

Şanlıurfa'da Faruk Çelik'e coşkulu karşılama (2)

"CONİ'LER BURADA DURAMAYACAK"
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, beraberindeki heyetle birlikte Harran’ın Demirli Mahallesindeki şehit Ali Aydar’ın taziyesine katıldı. Burada şehidin babası İsmail ve annesi Fatma Aydar’a başsağlığı dileklerinde bulunan Çelik, toplanan kalabalığa hitap etti. Taziye çadırında konuşan Çelik, şunları söyledi:
"Şunu bilmenizi istiyorum. Çanakkale şehitlerimizle ilgili bir hocamız mukayese etti. Çanakkale geçilmedi. Çünkü dedelerimiz orada şehit oldular. Bugün değişen bir şey yok. Yine sınırlarımızı geçip kendi coğrafyamızda yok etmek ve alt etmek isteyenlere karşıda binlerce Ali'ler, cephede mücadele veriyor. Unutmayınız; bu coğrafyanın ve bu toprakların düşmanı çoktur. Sizler Harranlılar kale gibi duruyorsunuz. Bugün şehidimizin vesilesiyle buraya geldik. Acınızı paylaşmaya geldik. Şehit kanlarıyla bu topraklar bize emanet edilmiştir. Bizler de o emanetin korucularıyız. Canımızı, canlarımızı yakıyorlar bu Coni'ler. Coni'ler burada duramayacak, onlar da gidecek. Ama canlarımızın bazıları mezarda şahadet şerbetiyle bizimle konuşacak, bazıları da hayatta böyle birbirimizin gözüne baka baka ülkenin geleceğini imar etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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