Şanlıurfa'da 2 yeni vekilliği MHP ve CHP aldı

ŞANLIURFA, () - MİLLETVEKİLİ sayısının 14'e yükseldiği Şanlıurfa'da 2 yeni milletvekilliğini MHP ile CHP kazandı. Kentte, bir önceki seçimde 9 milletvekili çıkaran AK Parti'nin vekil sayısı ise 8'e geriledi.

1 Kasım seçimlerinde 12 milletvekilliğinden 9'unu AK Parti, 3'ünü ise HDP'nin kazandığı Şanlıurfa'da seçmen sayısının 1 milyon 60 bin 815'e yükselmesiyle dün yapılan seçimler öncesi milletvekili sayısı da 2 artışla 14'e yükseldi. Seçmenlerin yüzde 82'sinin sandığa gittiği kentte AK Parti yüzde yüzde 52.7, HDP yüzde 28.9, MHP yüzde 9.3, CHP yüzde 3.9, İYİ Parti ise yüzde 1.9 oranında oy aldı. Oylama sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 8, HDP 4, CHP ve MHP ise birer milletvekili çıkardı.

Bir önceki seçime göre AK Parti milletvekili sayısı gerilerken, HDP milletvekili sayısını 3'ten 4'e yükseltti. Kentte artan 2 milletvekilliğini kazanan ise en son 21'inci dönemde mecliste temsil edilen MHP ile 22'nci dönemde TBMM'de yer bulan CHP'li isimler oldu.

26'ncı dönemde liste başı olan eski bakanlardan Faruk Çelik'in yeniden aday olmadığı kentte dün yapılan seçimlerin ardından AK Parti'den meclise gitmeyi başaran isimler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, mevcut milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız ile Zemzem Gülender Açanal, Halil Özçavlı ve Amet Akay oldu. HDP'den ise geçen dönem meclise giden Osman Baydemir ile İbrahim Ayhan'ın milletvekilliği düşürüldü, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan ise aday gösterilmedi. Dün yapılan seçimlerde HDP'den meclise girmeyi başaran isimler ise emekli müftü Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bir başka yeğeni Ömer Öcalan oldu.

CHP'den eski il başkanı Aziz Aydınlık ile MHP'den geçmişte AK Parti'den Harran Belediye Başkanlığı görevini yapmış olan İbrahim Özyavuz da dün yapılan seçim sonuçlarına göre TBMM'ye girme hakkını elde etti.