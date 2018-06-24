Sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar kapatıldı. Oy sayımı başladı.
CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar kapatıldı. Oy sayımı başladı.
24 Haziran 2018 Pazar 18:01
CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar kapatıldı. Oy sayımı başladı.
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