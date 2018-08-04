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Samsun CHP'de 11 il başkan yardımcısı görevden alındı

SAMSUN CHP İl Başkanı Mehmet Kundak, 11 il başkan yardımcısının tamamının görevinin iptal edildiğini, yeni atamaların önümüzdeki hafta yapılacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, geçen Pazartesi...

Samsun CHP'de 11 il başkan yardımcısı görevden alındı
SAMSUN CHP İl Başkanı Mehmet Kundak, 11 il başkan yardımcısının tamamının görevinin iptal edildiğini, yeni atamaların önümüzdeki hafta yapılacağını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak, geçen Pazartesi günü yapılan 24 kişilik yönetim kurulu toplantısında il başkan yardımcıları arasında görev değişikliği yapma kararı aldığını açıkladığını söyledi. Yönetim kurulundakilerin hepsinin bu karardan haberi olduğunu bilgisinin bulunduğunu dile getiren Kundak, "Pazartesi günkü yönetim kurulu toplantısında bunu arkadaşlara duyurduk hepsinin bilgisi var. Görev değişikliği şeklinde olacak. Tüm başkan yardımcılıklarını gerekli olanlarla görüşerek tekrar görevlendirme yapacağım. Başka kişiler olabilir devam edecekler olabilir. Bu tümüyle bazı arkadaşların kendi görevleri dışında bir takım açıklamalar yapmaları, özellikle de disiplinimiz dışında hareket etmeleri nedeniyle yeniden bir gözden geçirme yapılıyor. İl başkanı bu atamayı yapıyor. Tüzüğümüzde il başkanımızın yetkisinde olan bir karardır. İl başkanı tarafından verilmiş başkan yardımcılıkları vardı, bunda yeniden düzenlemeye gidiyorum bu kadar. Fiili olarak başkan yardımcılıklarını iptal ettim atamalarını da önümüzdeki hafta yapacağım ve duyurusunu da yapacağım. Yönetim kurulumuz 24 kişi. Mevcutta 11 tane başkan yardımcısı vardı. İhtiyaca göre tespit edilen başkan yardımcıları atanacak" diye konuştu.  
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