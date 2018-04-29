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Şampiyon karateci Enes Erkan, AK Parti'den vekillik başvurusu yaptı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - KARATEDE dünya ve Avrupa şampiyonu olan Enes Erkan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Şampiyon karateci Enes Erkan, bir grup partili ve yakınlarıyla birlikte AK Parti Sakarya...

Şampiyon karateci Enes Erkan, AK Parti'den vekillik başvurusu yaptı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - KARATEDE dünya ve Avrupa şampiyonu olan Enes Erkan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Şampiyon karateci Enes Erkan, bir grup partili ve yakınlarıyla birlikte AK Parti Sakarya İl Başkanlığı binasına geldi. Erkan, milletvekili aday adaylığı başvuru formunu AK Parti il yöneticisi Serkan Cerrahoğlu'na teslim etti. Enes Erkan, yaptığı açıklamada, "Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak istedim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın davası davamız. Kutlu yürüyüşünde onunla omuz omuza olabilmek için aday adayı oluyorum. Rabb'im nasip ederse bundan sonra aktif siyasetin içerisinde olacağım" diye konuştu.

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