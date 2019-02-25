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Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Sandığa gitmeyi ihmal etmemeliyiz (3)

BAKAN KOCA, HASTALARI ZİYARET ETTİ  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Konya'da, kent merkezinde bulunan Numune Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Koca'yı hastane önünde İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç...

Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Sandığa gitmeyi ihmal etmemeliyiz (3)

BAKAN KOCA, HASTALARI ZİYARET ETTİ 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Konya'da, kent merkezinde bulunan Numune Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Koca'yı hastane önünde İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve diğer yetkililer karşıladı. İlk olarak Hastane İletişim Merkezi'ni (HİM) gezerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Koca, dahiliye servisinde yatan hastaları ziyaret edip, karanfil hediye etti. Kadın bir hasta ise Bakan Koca ile hastalığıyla ilgili konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından Bakan Koca'ya çalışmalarında başarılar dileyerek dua etti. Bakan Koca da, hasta kadının doktorundan son durumuyla ilgili bilgi aldı.  

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