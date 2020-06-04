Sabri Öztürk'ten Giresun'da Fındık Müzesi'ne destek

Giresun kamuoyunda yıllardan beri konuşulan Fındık Müzesi Kurulması sürecini yakinen takip eden AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Ticaret Borsası’nın projesinin hayata geçirilebilmesi için

Bakanlıklarla ve ilgili Genel Müdürlüklerle yapmış olduğu görüşmeler neticesinde Fındık Müzesinin yapılması için önemli mesafeler alındığını belirtti.

Dünya’nın en kaliteli fındığının üretildiği Giresun’da, Ticaret Borsamızın yaptığı Fındık Müzesi projesini koşulsuz desteklediklerini ve konu hakkında ilgili kurumlar nezdinde konuyu takip ettiklerini belirten Öztürk, projede gelinen son durumu şöyle özetledi: “Giresun Fındık Müzesi projesi, uygun yer bulunamadığı için bugüne kadar hayata geçirilememişti. Hem borsa yetkililerimiz hem valimiz, milletvekillerimiz, belediye

başkanımız hep beraber yaptığımız istişareler sonucu Giresun Hükümet Konağının karşısındaki dolgu alanına Fındık Müzesinin yapılabileceği yönünde ortak bir kanaat oluşturduk. Bununla ilgili dolgu alanına fındık

müzesi yapılabilmesi, buranın borsaya tahsis edilebilmesi bir imar düzenlemesi yapılması gerekiyor. Bu konuda da yetkili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne gerekli başvurular

yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da ilgili Bakanlıklardan, genel müdürlüklerden, kuruluşlardan görüş sordu. Şu aşamada bazı kuruluşlar görüşlerini bildirdi, bazıları bildirecek, neticesi bekleniyor. Bu görüşler

geldiğinde inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü bu çalışmasını tamamlayarak imar planı yapıldığında, bu sahaya da proje uygulanabilecek. Böylece Giresun Ticaret

Borsası’nın DOKA destekli proje inşallah hayata geçirilmiş olacak.” dedi.

Projenin bitip Fındık Müzesinin kurulmasıyla, Giresun’un kültür, turizm ve ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Öztürk, sözlerine şöyle devam etti. “Proje hayata geçirildiğinde

Müzede gerçekten baş tacımız olan Giresun fındığının üretim aşamasından tüketim aşamasına, fındığın kalitesinin, üreticimizin emeğinin görseller eşliğinde izleyicilere sunulacağı düzenlemeler olacak. Ziyaretçilerin

gezebileceği müze içinde fuaye alanları, bekleme alanları, müzeyle ilgili sergi salonları, kütüphane, atölyeler, açık alanlar, kafeterya, mini fındık kırma tesisi gibi yerler bulunması düşünülüyor. Tabi burası bizim şehrimize

de hemen sahil kenarında da bulunduğu için muazzam bir cazibe alanı oluşturacak. Gelenler orada fındık müzesini gezdiği gibi oluşturulacak yeşil alanda dinlenme imkanı da bulacak. Her zaman “Giresun fındığın başkenti” diyoruz. Ancak Giresun’da dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği, bu fındığı diğerlerinden ayıran özellikleri, çeşitleri, üretim aşamaları, lezzeti, tarihi gibi yönlerini gösteren bir fındık müzesinin olmaması

büyük bir eksikliğimizdir. Güzel şehrimizde fındık müzesi olmaması tarihten beri önerilen, konuşulan olmadığı da eleştirilen bir konu. Bu ihtiyacın karşılanması, ilimize güzel bir eser kazandırılması için hep birlikte

arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Burada gerçekten Giresun Ticaret Borsamızın büyük bir emeği, çabası, katkısı var.

Borsamızın bu projesine yer tahsisi, Bakanlık desteği gibi konularda biz de elimizden gelen destek veriyoruz. Başta Giresun Ticaret Borsası Başkanımız ve yönetimi olmak üzere, katkı sunan valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sürecin takipçisiyiz. İnşallah en yakın zamanda Fındık Müzesinin hayata geçirilmesi için elimizden gelen gayretimizi sürdürüyoruz. İlimize hayırlı olsun.” Dedi.